Lipnica Wielka bez szans na sprzedaż działek. Przez jedną decyzję

Przez decyzję urzędnika z lat 80. ubiegłego wieku do dzisiaj pokutują mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy z Lipnicy Wielkiej. fot. Shutterstock









Autor:

Dodano: 20 gru 2021 08:24

Przez decyzję urzędnika z lat 80. ubiegłego wieku do dzisiaj pokutują mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy z Lipnicy Wielkiej. Kłopot jest tym większy, że Lipnica ma go jako jedyna gmina w Polsce – tym trudniej się przebić do świadomości polityków i posłów.