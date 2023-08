Do Rady Miejskiej Łodzi trafił właśnie projekt uchwały dotyczące sprzedaży dwóch famuł Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 26 i 28 - z obniżoną bonifikatą.

Zabytkowe famuły Poznańskiego zlokalizowane są obok Manufaktury i budowanego właśnie podziemnego przystanku kolejowego Łódź Polesie.

Famuły to łódzkie, dwu- lub trzykondygnacyjne ceglane domy wielorodzinne. Były budowane przez właścicieli fabryk, m.in. Izraela Poznańskiego, dla zatrudnianych robotników.

Miasto chce sprzedać dwie famuły z dużą obniżką. Projektem uchwały o obniżeniu bonifikaty Rada Miejska Łodzi zajmie się 30 sierpnia.

W sąsiedztwie - przy ul. Ogrodowej 24 - w sierpniu rozpoczęła się już rewitalizacja.

W dawnych famułach przy Manufakturze powstanie hostel, mieszkania na wynajem oraz nowoczesne lokale biurowe. Nie zabraknie parkingów i zielonych podwórek.

Trzy budynki przy ul. Ogrodowej 24, 26 i 28 w Łodzi to łącznie 30 tys. mkw. powierzchni do zagospodarowania. W pierwszej famule przy ul. Ogrodowej 24 ruszył kolejny etap prac, pozostałe dwie famuły (Ogrodowa 26 i 28) Miasto chce sprzedać z bonifikatą.

Radni zdecydują

Kompleks do sprzedaży - Ogrodowa 26 i 28 - rzeczoznawca wycenił na 54 mln 263 tys. zł., a wartość obiektów zabytkowych to nieco ponad 6 mln zł - podał Dziennik Łódzki. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami sprzedaż obiektów zabytkowych podlega 50 proc. bonifikacie, acz Rada Miejska może ją podwyższyć bądź obniżyć. W tym przypadku projekt zakłada obniżenie bonifikaty z 50 do 25 proc.

Zgodę na sprzedaż famuł dał też Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak poinformował dziennik, projektem uchwały o obniżeniu bonifikaty Rada Miejska Łodzi zajmie się 30 sierpnia.

Ogrodowa 24 zostaje w ŁSI

Ze sprzedaży wyłączona jest pierwsza famuła przy ul. Ogrodowej 24, gdzie w sierpniu br. rozpoczął się kolejny etap prac rewitalizacyjnych. Bank BNP Paribas udzielił na ten cel kredytu inwestycyjnego w wysokości 105 mln zł.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna, będąca właścicielem nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24, podpisała umowę z jego wykonawcą. Metamorfozy zabytkowego domu robotniczego dokona wybrana w drodze elektronicznej licytacji firma Zap-Bud, która ma już doświadczenie na polu łódzkiej rewitalizacji. Prace potrwają 2-3 lata.

W charakterystycznym dla XIX-wiecznej Łodzi budynku z czerwonej cegły u zbiegu ul. Ogrodowej i ul. Gdańskiej, tuż obok popularnej Manufaktury, powstaną biura, mieszkania i lokale usługowe. Famuły mają stać się najbardziej ekologicznym zabytkiem w Polsce.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl