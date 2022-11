O projekcie dupolis, potencjale inwestycyjnym Łodzi i nowych przedsięwzięciach w mieście rozmawiamy z Adamem Pustelnikiem, Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Łodzi. Dla Łodzi bliskość Warszawy nie jest przekleństwem.

Łódź kładzie duży nacisk na inwestorów przemysłowych i produkcyjnych. Bardzo mocny jest też sektor life science i branża farmaceutyczna.

Silną reprezentację w Łodzi stanowią branże: IT i nowoczesne usługi dla biznesu. Ten sektor agreguje obecnie około 45 tys. specjalistów w Łodzi.

Nowe Centrum Łodzi, które miało być przeznaczone na biura usługi i mieszkania, będzie mniej biurowe.

Rusza dawno zapowiadany projekt Duopolis. Jakie są główne założenia współpracy Łodzi i Warszawy?

Adam Pustelnik: Założenie jest proste i trochę już czasu w sumie działa. Krótko mówiąc, chodzi nam o to, by bliskość Łodzi i Warszawy nie była przekleństwem, tylko szansą dla obu miast. Przykład? Możesz pracować w Warszawie, a o wiele taniej mieszkać w Łodzi zamiast wydawać 25 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania na Mokotowie. Znam warszawiaków, którzy mieszkają w Łodzi, a pociągiem w ciągu godziny są na dworcu Warszawa Centralna. Zresztą, rewolucja w pracy korporacji, w tym praca zdalna, czy zoomy spowodowały, że to jest jeszcze bardziej realna wizja.

I z drugiej strony – jeśli firma ma w Warszawie siedzibę główną, nie ma problemu, by back office ulokować w Łodzi – wiadomo przecież, że powierzchnie biurowe w naszym mieście są o wiele tańsze. Wiele firm tak robi, duopolis staje się faktem.

Jakich inwestorów potrzebuje Łódź?

Jesteśmy miastem rozwijającym się – daleko nam do Nowego Jorku, Austin czy innych miast, w których rozwój gospodarczy czy kapitał jest na tyle duży, że inwestycje napędzają się same. Z przyczyn oczywistych, jak nasze dziedzictwo czy pewnego rodzaju regionalna specjalizacja, kładziemy duży nacisk na inwestorów przemysłowych i produkcyjnych. Są oni zarzewiem innowacji i oferują bardzo dużą liczbę miejsc pracy dla specjalistów.

Symboliczny start budowy fabryki dla Ziehl-Abegg w parku logistycznym Prologis Park Łódź. Wstęgę na nowej inwestycji przecięli Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent miasta Łodzi, Joachim Ley, COO Ziehl-Abegg, Paweł Sapek, szef Prologis na Europę Centralną oraz Piotr Brańka członek zarządu firmy Bremer. mat. pras.

Łódź, dzięki swojej lokalizacji, jest również dużym centrum tranzytowym. Do momentu wybuchu wojny w Ukrainie byliśmy dużym centrum tranzytu wschód-zachód z terminalem Polska-Chiny. Mimo że w chwili obecnej niektóre procesy lekko spowolniły, logistyka na pewno wciąż będzie bardzo ważnym źródłem nowych miejsc pracy.

Z kolei biorąc pod uwagę najemców biurowych, silną reprezentację w Łodzi stanowią branże: IT i nowoczesne usługi dla biznesu. Ten sektor agreguje obecnie około 45 tys. specjalistów w Łodzi, co jest niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę nasz punkt startu. Bardzo mocny jest też sektor life science i branża farmaceutyczna.

Na pewno nie można narzekać na tempo napływu nowych przedsięwzięć do miasta. Kto pojawi się w Łodzi w najbliższych miesiącach?

Opierając się na bieżących informacjach, dynamika jest spora, a pipeline solidny. Notujemy dużo inwestycji produkcyjnych - z branż, które w chwili obecnej przeżywają renesans: produkcja pomp ciepła, technologie zwiększające efektywność energetyczną czy skoncentrowane na optymalizacji zużycia energii.

Jeśli chodzi o inwestycje biurowe, jesteśmy przed ogłoszeniem bardzo dużego wejścia z branży nowoczesnych usług dla biznesu, a w pozostałych sektorach czeka jeszcze kilka zapowiadanych inwestycji o mniejszej skali.

A jest gdzie budować?

Wystarczy nam przestrzeni na co najmniej kilka cykli koniunkturalnych.

Łódź jest postrzegana jako miasto przyjazne inwestorom, tymczasem na niektóre pozwolenia trzeba czekać dwa lata…

To incydentalne przypadki. Nie każda decyzja administracyjna idzie w takim trybie, w jakim byśmy sobie życzyli. Szczególnie dotyczy to większych projektów, gdzie wchodzą w grę kwestie środowiskowe, konsultacje i inne elementy, na które nie mamy wpływu. Jesteśmy cały czas aktywni i otwarci na inwestycje zbieżne z naszą strategią – co znalazło swoje odzwierciedlenie, m.in. w rankingu PZFD, w którym Łódź zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod kątem tempa wydawania decyzji administracyjnych.

Jeszcze przed pandemią, deweloperzy biurowi wzięli na celownik Łódź i zapowiadali start wielu inwestycji – głównie w Nowym Centrum Łodzi. Czy te inwestycje ruszą?

Duża część inwestycji z przeznaczeniem biurowym uelastyczniła swoje przeznaczenie. Część z nich jest budowana jako projekty mixed-use albo w ramach portfela mieszkań na wynajem. Wiele z nich wyszło z ziemi lub zrobi to lada moment.

Warto jednak zaznaczyć, że rynek biurowy – nie tylko w Łodzi, ale i w innych miastach regionalnych – jest w trudnym położeniu. Wciąż duży procent pracowników pracuje w modelu zdalnym czy hybrydowym, co na pewno odbija się rykoszetem na całym rynku.

Nowe Centrum Łodzi, które miało być przeznaczone na biura usługi i mieszkania, stanie się mieszkaniowym zagłębiem Łodzi?

Nie, ale na pewno będzie mniej biurowe. W niektórych inwestycjach zmniejszono komponent biurowy, a przestrzeń zyska bardziej zrównoważony i zdywersyfikowany charakter.

Mieszkań jest jednak w Łodzi coraz więcej. Czy to jest sposób na walkę ze zmianami demograficznym - zgodnie ze „Strategią Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”?

Jeśli dynamika inwestycji nie zmaleje, jestem spokojny o naszą demografię i saldo migracyjne - jednym z głównych magnesów, które przyciągają młode pokolenia ludzi są miejsca pracy. Natomiast prywatni inwestorzy mieszkaniowi odgrywają inną ogromną rolę – wypełniają przestrzeń w obszarze wielkomiejskim.

Przypominam, że Łódź odziedziczyła centrum po czasach komuny oraz trudnych latach dziewięćdziesiątych. Nowe bądź zrewitalizowane lokale zastępują zdegradowaną tkankę miasta. Potrzeby mieszkaniowe przecież nie zmalały - mimo że zachwiał się rynek kredytów hipotecznych. Wydaje się, że przy lekkich zmianach struktury popytu na mieszkania i nawet jeśli zwiększy się udział najmu względem własności – liczba inwestycji będzie rosnąć.

Dziękuję za rozmowę

