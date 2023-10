W serwisie PropertyStock.pl pojawiła się na sprzedaż działka do zabudowy wielorodzinnej niedaleko łódzkiej Manufaktury. Cena, jaką trzeba zapłacić to 7,5 mln zł.

Działka położona jest przy ul. Legionów w Łodzi, nieopodal nowopowstających osiedli mieszkaniowych.

Teren nie jest objęty planem zagospodarowania, ani nie sporządzono przystąpienia do sporządzenia planu. Dla jednej z sąsiednich nieruchomości wydane zostały warunki zabudowy na budynek wielorodzinny z garażami podziemnymi, powierzchni zabudowy do 0,41 i wysokości elewacji frontowej do 17m. Przy podobnych parametrach, na oferowanej działce umożliwia to postawienie budynku o szacowanej powierzchni użytkowej ok 6800mkw.

Warunki sprzedaży:

Cena: 7 500 000 zł

Powierzchnia: 3 700 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Łódź: Działka pod zabudowę wielorodzinną koło Manufaktury szuka kupca

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl