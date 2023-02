Do portalu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż unikatowa działka w niewielkiej odległości od Księżego Młyna zabudowana budynkiem starej Fabryki Ossera. Cena, jaką trzeba zapłacić, to 75 mln zł.

Nieruchomość inwestycyjna stanowiąca zbudowania historycznej Fabryki Ossera, zlokalizowana jest na skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Kilińskiego. Położona w niedalekiej odległości od dynamicznie rozwijającego się Księżego Młyna.

Nieruchomość zabudowana budynkiem w konstrukcji żelbetowej o powierzchni ok. 11.500 m2 z uzgodnionymi zaleceniami konserwatorskim do remontu wraz z modernizacją. Dopuszczona dalsza zabudowa działki. Koncepcja kompleksu wielofunkcyjnego (hotel, condohotel, PRS, biura gastronomia). Istnieje możliwość wykorzystania nieruchomości na cele mieszkaniowe w wariancie Lex Developer (zweryfikowane wymogi formalne do wystąpienia z wnioskiem do Rady Miasta).

Teren inwestycyjny stanowi działka o powierzchni 11.153 m2, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, z dostępnością do wszystkich mediów.

Warunki sprzedaży:

Cena: 75 000 000 zł

Powierzchnia: 11 153 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Łódź-Górna: Unikatowa działka z budynkiem starej Fabryki Ossera szuka kupca

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl