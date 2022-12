Miasto, którego spuścizna była przez wiele dekad niedoceniana, kryje w sobie wiele okazji inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach. O duże działki w regionie jest jednak coraz trudniej.

Łódź to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Polsce od wielu lat – uważa Hubert Wojtera, AXI IMMO.

Atuty Łodzi to m.in. infrastruktura drogowa oraz proinwestycyjne, proinnowacyjne nastawienie urzędu miasta i wciąż niewyczerpane zasoby wykwalifikowanej kadry – wylicza Katarzyna Kujawiak, Panattoni.

Może rozwój Łodzi nie jest tak spektakularny, jak to ma miejsce w Warszawie czy w Krakowie, ale dzieje się naprawdę dużo – mówi Michał Ulacha, Varitex.

Z punktu widzenia branży przemysłowej Łodź jest miejscem, które "ma swoje muskuły" – mówi Adam Pustelnik, I wiceprezydent Łodzi.

Tworzymy projekt zagospodarowania północno-zachodnich rejonów lotniska, gdzie chcemy przygotować infrastrukturę m.in. pod transport dronowy – zapowiada Artur Fraj, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

W poszukiwaniu drogi sukcesu nie ma sensu oglądać się na inne miasta regionalne czy stolicę – uważa Michał Żelski, Echo Investment.

Ci, którzy dostrzegli atuty postindustrialnej tkanki, będą beneficjentami jej zmiany – mówi Tomasz Góra, Revisit Home.

Łódź ma mocną pozycję wśród miast regionalnych – w wyścigu po inwestorów wygrywa w kilku aspektach.

– To jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w Polsce od wielu lat – mówił Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic, AXI IMMO, wskazując na trzy lokalizacje kluczowe dla inwestorów magazynowych i produkcyjnych: Stryków, Łódź i Piotrków Trybunalski.

– Do pewnego czasu podaż licząca 1,5 mln mkw. rozkładała się równomiernie, natomiast w ostatnich latach zdecydowanie Łódź przoduje wśród subrynków. Aktualnie w samej Łodzi najwięcej się buduje i wynajmuje.

Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic, AXI IMMO

Ekspert AXI IMMO wskazał również na ciekawą strukturę klientów.

Piotrków Trybunalski i Stryków zdominowały firmy logistyczne wynajmujące duże powierzchnie, z kolei w Łodzi mamy szeroki wachlarz najemców o różnej skali działalności. Tu zainwestowały duże firmy produkcyjne oraz ich dostawcy i poddostawcy – mówił Hubert Wojtera.

Deweloperzy liczą na Łódź

Jedną z firm, które mocno uwierzyły w Łódź, jest Panattoni. Deweloper wybudował już w regionie blisko 2,5 mln mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej, z czego ponad 2 mln mkw. ulokowano w Łodzi. W planach jest budowa kolejnych 780 tys. mkw.

Panattoni planuje przedsięwzięcia na co najmniej kilka lat. Chcemy rozwijać biznes w miejscach, które mają już swoją tradycję na magazynowej mapie Łodzi. Jednym z nich jest Widzew. Nasz rozwój będzie przebiegał w dwóch kierunkach. Planujemy coraz odważniej wchodzić do centrum w celu realizacji magazynów miejskich, a jednocześnie chcemy oddalać się od miasta w poszukiwaniu dużego areału, o który trudno w centrum regionu – mówiła Katarzyna Kujawiak, Development Director, Panattoni Europe.

Katarzyna Kujawiak, Development Director, Panattoni Europe.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przejmiemy, w ramach wymiany z jednym z podmiotów państwowych, liczący 10 ha grunt, który nie będzie niskokosztowy i trafi do jednego właściciela - zapowiedział Adam Pustelnik, I wiceprezydent Łodzi i zapewnił, że miasto pracuje nad innymi obszarami dla inwestycji przemysłowych, jednak tych tanich, wielkoobszarowych gruntów w Łodzi już nie ma.

Łódź ma wszystko, czego potrzebują inwestorzy

Katarzyna Kujawiak wskazała również na największą przewagę konkurencyjną, czyli lokalizację miasta. – Kolejne atuty to infrastruktura drogowa oraz proinwestycyjne, proinnowacyjne nastawienie urzędu miasta i wciąż niewyczerpane zasoby wykwalifikowanej kadry – wyliczyła Katarzyna Kujawiak.

Jak przekonywał Michał Żelski, dyrektor regionalny, Dział Projektów Komercyjnych, Echo Investment, Łódź – w kontekście innych miast - nie powinna mieć kompleksów, bo ma wszystko, czego szukają deweloperzy i inwestorzy.

– Drogi, infrastruktura, lotnisko, dobra obsługa inwestorów – wyliczył i podkreślił, że Echo Investment postawiło na Łódź już wielokrotnie inwestując w budowę, m.in. biur i mieszkań.

Michał Żelski, dyrektor regionalny, Dział Projektów Komercyjnych, Echo Investment

Rynek biurowy jest wyzwaniem, ale Fuzja, nasz multifunkcyjny projekt-destynacja jest już prawie w całości wynajęty. Kolejne etapy będą realizowane w tym roku i latach kolejnych – mówił Michał Żelski.

Jak podkreślił, w poszukiwaniu drogi sukcesu, nie ma sensu oglądać się na inne miasta regionalne czy stolicę. – Łódź jest wyjątkowa i powinna szukać własnej drogi – podsumował.

Dla miasta współpraca z inwestorami jest kluczowym elementem dalszego rozwoju, choć jak zaznaczył Adam Pustelnik, to trudny i długi proces. Przyznał, że Łódź ma swoje deficyty, ale ma też obiektywnie mocne strony wynikające w dużej mierze z lokalizacji i bliskości skrzyżowania autostrad oraz dróg kolejowych. – Dodatkowo Polska Strefa Inwestycji otworzyła przed Łodzią dużo większe możliwości – podkreślił Adam Pustelnik.

Adam Pustelnik, I wiceprezydent Łodzi

Ponadto, Łódź ma swoje centrum, na którym piętno odcisnęła historia, a w chwili obecnej obszar śródmiejski zyskał niepowtarzalny charakter.

Centrum ma swoją duszę - jest po prostu fajnym miejscem do inwestycji – mówił Adam Pustelnik.

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej

Firmy od lat obecne w Łodzi są zgodne - Łódź jest skazana na sukces.

Może rozwój miasta nie jest tak spektakularny, jak to ma miejsce w Warszawie czy w Krakowie, ale dzieje się naprawdę dużo – mówił Michał Ulacha, prezes zarządu firmy Varitex Sp. z o.o., która działa na rynku od 30 lat.

- Domykamy kręgi: energetyczny i autostradowy poprzez drogę S14, mamy w budowie metro łódzkie, co daje nadzieję na lepszą przyszłość - dodał.

Michał Ulacha, prezes zarządu firmy Varitex

Varitex zajmuje się przygotowaniem całego procesu inwestycyjnego, dysponuje dużymi terenami pod hale, nieruchomości mieszkaniowe i farmy fotowoltaiczne.

– W teorii gruntów jest dużo – mówił Michał Ulacha. – Jednak przed realizacją inwestycji trzeba zainwestować w przygotowanie całej infrastruktury, a to już nie tak oczywiste i na pewno cały proces trzeba zaplanować w czasie – dodał i wskazał również na potrzebę zmian w polityce przestrzennej miasta. Mieszkańców przybywa, a zatem warto wskazać nowe przestrzenie do zagospodarowania.

Tomasz Góra, prezes zarządu, Revisit Home zwrócił uwagę na duży i niewykorzystany jeszcze potencjał miasta. – Jeden z naszych inwestorów był zaskoczony ogromem okazji inwestycyjnych, jeśli chodzi o tkankę łódzką – wspominał wskazując na możliwości, jakie roztacza przed potencjalnymi inwestorami śródmieście Łodzi.

W większości miast nieruchomości w ścisłym centrum mają najwyższą wartość, a w Łodzi przez dekady śródmieście umierało śmiercią naturalną. Ci, którzy dostrzegli atuty postindustrialnej tkanki, będą beneficjentami jej zmiany – podkreślał Tomasz Góra.

Tomasz Góra, prezes zarządu, Revisit Home

Revisit Home od 6 lat inwestuje w łódzkie nieruchomości, tworząc apartamenty i mieszkania z wyższej półki. – W Łodzi rynek mieszkań premium stanowi jeden procent sprzedaży wszystkich deweloperów, a przecież ten region wcale nie jest biedny – mówił Tomasz Góra, powołując się na dane dotyczące liczby lokat, jakie posiadają mieszkańcy Łódzkiego.

Łódź nie jest zakończonym projektem. Kryje wiele możliwości

Artur Fraj, dyrektor generalny, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, podzielił się opinią szefów firm Ryianair i Wizz Air na temat Łodzi.

– Tym, co przekonało przewoźników do inwestycji, jest liczba informatyków. Jeśli branża IT zadomowiła się w Łodzi, to oznacza, że właśnie tu będą wydawane pieniądze, m.in. na podróże lotnicze. Drugim atutem był ogromny potencjał do przyszłych inwestycji, ponieważ Łódź – w ich opinii – nie jest ukończonym projektem w porównaniu do innych miast – tłumaczył Artur Fraj.

Wskazał również czynniki, dzięki którym lotnisko odgrywa ważną rolę w tworzeniu przewagi konkurencyjnej Łodzi.

Artur Fraj, dyrektor generalny, Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

Jak zapewnił Artur Fraj, port lotniczy przygotowuje przedsięwzięcia, które zwiększą potencjał dla przyszłych projektów magazynowych, czy biurowych.

– Przygotowujemy się również do rewolucji dronowej. W okresie najbliższych czterech lat pojawią się strefy, gdzie można będzie pobierać opłaty lotnicze od komercyjnego poruszania się dronami – tłumaczył dyrektor generalny Portu Lotniczego Łódź.

Jesteśmy w trakcie pracy nad projektem logistycznym zagospodarowania północno-zachodnich rejonów lotniska, gdzie chcemy przygotować infrastrukturę, m.in. pod transport dronowy – mówił Artur Fraj podczas Property Forum Łódź.

Property Forum Łódź

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl