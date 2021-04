Łódź kusi sektor nowoczesnych usług dla biznesu, przemysł i logistykę

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 27 kwi 2021 08:17

Sztandarowym projektem inwestycyjnym samorządu łódzkiego jest Nowe Centrum Łodzi (NCŁ). To ok. 100 ha. – Widzimy duże zapotrzebowanie na mieszkanie w śródmieściu i chcemy wyjść temu naprzeciw. Przystąpiliśmy więc do zmiany planów zagospodarowania - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi podczas trzeciego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta”. W Łodzi będą mogły powstawać budynki wysokościowe. Priorytetowy dla miasta jest też sektor nowoczesnych usług dla biznesu