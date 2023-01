W serwisie Propertystock.pl pojawiła się oferta najmu lokalu o powierzchni 200 m2 mieszczącego się na parterze budynku, w ścisłym centrum miasta, przy al. Kościuszki.

Wejście do lokalu prowadzi z dziedzińca, na którym znajdują się zarezerwowane dla najemcy 3 miejsca parkingowe - osobno płatne.

Z klatki schodowej, wyposażonej w domofon, monitoring i system alarmowy, przez oszklone drzwi wchodzimy do lokalu, który ma dwie wydzielone strefy.

W pierwszej mieści się open space o powierzchni ok. 120 m2 (z możliwością dalszego podziału, wg uznania najemcy) i dwa oddzielne pokoje biurowe (ok. 11 m2 i ok. 15 m2), z których jeden ma okno wewnętrzne wychodzące na open space.

W drugiej strefie znajdują się dwa pomieszczenia (ok. 7 m2 i ok. 18 m2) ze świetlikami dachowymi, do dowolnego zagospodarowania. Ponadto kuchnia (ok. 12m2) z wyposażeniem, oraz łazienka (ok. 3,2 m2 ), wc (1,2 m2) i korytarz.

W budynku znajdują się biura oraz usługi dla ludności.

Warunki najmu:

Czynsz: 6 500 zł

Powierzchnia: 200 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Łódź: Lokal handlowo-usługowy w ścisłym centrum miasta szuka najemcy

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl