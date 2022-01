Łódź ma pomysł na przyszłość

Łódź, fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 sty 2022 12:16

Łódź uplasowała się na 1. miejscu w rankingu Emerging Europe – Business Friendly Cities Perception 2020 w kategorii Business Climate – the most friendly city oraz została sklasyfikowana jako Najlepsza Specjalna Strefa Ekonomiczna w Europie i trzecia na świecie według FDI Free Zones of the Year 2020. Jest to efekt pozytywnych przemian jakie Łódź przeszła na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w wymiarze ekonomicznym i gospodarczym, jak i społecznym.