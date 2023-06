Już w wakacje Łódź stanie się pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało pełny ring autostradowy. Ostatni odcinek drogi S14 będzie otwarty w drugiej połowie lipca.

Zachodnia obwodnica Łodzi, czyli trasa S14 w części już jest otwarta.

Inwestycję podzielono na dwa etapy.

Otwarcie pełnej zachodniej obwodnicy Łodzi nie kończy jednak inwestycji.

Pierwszym odcinkiem kierowcy mogą jeździć już od ponad roku. Chodzi o drogę między węzłami Lublinek i Aleksandrów Łódzki. Nie spełnia on jednak do końca swojej funkcji, bo nie można nim przejechać na północ, czyli do autostrady A2. Na szczęście 16-kilometrowy odcinek między Aleksandrowem a węzłem Emilia jest już prawie gotowy. Do jego otwarcia został nieco ponad miesiąc. Na początku czerwca poznaliśmy dokładną datę, od której kierowcy będą mogli w pełni korzystać z obwodnicy. To 19 lipca.

Przebudowa węzła

Otwarcie pełnej zachodniej obwodnicy Łodzi nie kończy jednak inwestycji. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest rozbudowa węzła Emilia, który będzie łączyć drogę S14 z autostradą A2.

W ramach budowy S14 pomiędzy węzłami Emilia i Aleksandrów Łódzki powstało tymczasowe połączenie między autostradą A2 i drogą ekspresową S14 oraz DK91, co zapewnia wyprowadzenie ruchu z centrum Zgierza. Zdajemy sobie sprawę, że w dalszej perspektywie czasowej te rozwiązania [...] mogą się okazać niewystarczające — wyjaśnia ministerstwo.

Dlatego w planach jest wybudowanie bezpośredniego połączenia tas S14 i A2. Przygotowania do przebudowy węzła Emilia już się zaczęły. W ciągu najbliższych 3 lat powstanie dokumentacja inwestycji, która ma kosztować ponad 7 milionów złotych. Całość przebudowy ma kosztować z kolei ponad 400 milionów. Na razie nie wiadomo, kiedy przebudowa się zacznie.

