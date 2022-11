Spektakularne rewitalizacje, kontrowersyjne wieżowce, wieloetapowe projekty - Łódź to miasto, w którym cały czas coś się dzieje. Widzewska Manufaktura, Fern, Golden Tower, Diasfera... - to tylko część inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych w Łodzi.

O rynku inwestycyjnym w Łodzi w gronie ekspertów będziemy rozmawiać na Property Forum Łódź 2022, a już dzisiaj przyglądamy się 20 wybranym inwestycjom - zarówno tym, które już finiszują, jak i takim, co do których są dopiero plany.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA PROPERTY FORUM ŁÓDŹ - CITY TALK

Fuzja

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment zaprojektowana przez Medusa Group prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

Fuzja, inwestor: Echo Investments, fot. mat. inwestora

W etapie drugim, oddanym do użytku w sierpniu br. powstało 237 mieszkań. Natomiast jeszcze w lipcu rozpoczęto budowę kolejnego biurowca, który stanie w sąsiedztwie dwóch gmachów biurowych już wybudowanych dla łódzkiego oddziału Fujitsu Global Delivery Center. Nowy gmach będzie mieć 2 tys. mkw. powierzchni biurowej, którą w całości zagospodaruje CitySpace, należący do Echo Investment.

Trzeci etap inwestycji, który obejmuje 156 mieszkań zgodnie z planem będzie gotowy w pierwszym półroczu 2023 roku.

Widzewska Manufaktura WiMa

Koncepcja Cavatina Holding na przywrócenie świetności 4 ha terenów Widzewskiej Manufaktury obejmuje przebudowę już istniejących obiektów. Powstanie tutaj wielofunkcyjny kompleks oferujący biura, mieszkania na wynajem, lokale handlowo-usługowe oraz otwarte przestrzenie do odpoczynku i rekreacji, w tym strefę gastronomiczną i kulturalną. Wspólnym miejscem spotkań dla wszystkich użytkowników oraz zielonym sercem tej inwestycji będzie zrewitalizowany przez inwestora 100-letni park z fontanną. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych łódzkich rewitalizacji.

Widzewska Manufaktura WiMa, inwestor: Cavatina Holding, fot. mat. inwestora

Cały kompleks dostarczy na rynek ponad 31 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, 414 mieszkań na wynajem oraz 1171 miejsc parkingowych.

Nowoczesne biura klasy A znajdą swoje miejsce w dawnej przędzalni "amerykańskiej" (przerabiano w niej bawełnę z USA), natomiast na cele mieszkaniowe zostaną zaadaptowane obiekty skręcalni oraz przewijalni. Jest to możliwe dzięki specustawie deweloperskiej zaakceptowanej przez Radę Miejską Łodzi, a pozwalającą na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ukończenie części biurowej kompleksu (budynki D i A) planowane jest na 1 i 3 kw. 2023 r.

Z kolei wchodząca w skład projektu WiMa inwestycja Resi Capital (spółki tak, jak Cavatina Holding należącej do Cavatina Group, działającej na rynku mieszkań i PRS) będzie gotowa w 1 kw. 2024 r.

Fern

W 2023 roku ma ruszyć budowa ostatniej inwestycji w ramach OFF Piotrkowska Center. Budynek, który powstanie ma zamknąć otwartą przestrzeń OFF-u i uzupełnić pierzeję ulicy. Wcześniejsze plany OPG Property Professionals mówiły o wybudowaniu obiektu biurowego Fern Office, jednak uległy one zmianie i obecnie mówi się o wzniesieniu budynku z mieszanymi funkcjami.

Fern inwestor: OPG Property Professionals, fot. mat. inwestora (na wiz. dach budynku)

Wysoki na ponad 20 metrów budynek na pięciu kondygnacjach pomieści handel, usługi i biura. Na pierwszym trzech kondygnacjach (z poziomem -1) będą handel i usługi, na drugim piętrze będą usługi beauty i wellness, piętro trzecie zaplanowano na usługi medyczne, na czwartym będą biura, a na piątym restauracja. Na dachu budynku zaplanowano taras widokowy, który będzie służył jako miejsce spotkań.

Fern ma zostać oddany do użytku pod koniec 2024 r.

Magazyn Bawełny w Manufakturze

A&A Holding zrealizuje w Łodzi nową inwestycję mixed-use – Magazyn Bawełny w znanym kompleksie Manufaktura. Magazyn Bawełny z przestrzenią biurową klasy „A+” o powierzchni 8 500 mkw., połączoną z wyselekcjonowaną ofertą usługową na powierzchni 3 500 mkw., wzmocni pozycję Manufaktury jako jednego z największych i najbardziej atrakcyjnych kompleksów mixed-use.

Magazyn Bawełny w Manufakturze inwestor: A&A Holding, fot. mat. inwestora

Magazyn Bawełny mieści się w samym sercu miasta – na terenie kompleksu Manufaktura, który od lat pełni funkcję miejskiego rynku, miejsca spotkań, zakupów i rozrywki. Doskonała lokalizacja nowej inwestycji to także dostęp do 3 500 miejsc parkingowych, bezpośrednie sąsiedztwo budowanego, podziemnego przystanku kolejowego Łódź Polesie, mnogość linii autobusowych i tramwajowych w okolicy, a także dobrze rozwinięta infrastruktura rowerowa i drogowa. W bliskim sąsiedztwie znajdują się także wysokiej klasy obiekty hotelowe, muzea oraz parki.

Za komercjalizację części usługowych odpowiedzialna będzie firma Apsys Polska, zarządca Manufaktury, która będzie także zarządzać obiektem po jego oddaniu do użytku. Natomiast za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada renomowana pracownia Grupa 5 Architekci.

Planowany początek prac przy Magazynie Bawełny to 2023 rok, obecnie trwają prace projektowe.

Monopolis M2

Budynek Monopolis M2, który zaoferuje 8 tys. mkw. powierzchni biurowej to jedna z największych biurowych realizacji trwających w Łodzi. Gmach powstaje w ramach realizowanej przez Virako inwestycji Monopolis. Za projekt inwestycji odpowiada pracownia Grupa 5 Architekci.

Monopolis to projekt rewitalizacyjny dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Jest to wielofunkcyjny kompleks oferujący powierzchnię biurową, gastronomiczną, kulturalną i usługową. Swoim najemcom Monopolis zaoferuje w sumie 23 400 mkw. nowoczesnych biur w trzech budynkach i ponad 5 000 mkw. przestrzeni usługowej. Jest jednocześnie największą prywatną rewitalizacją w Łodzi od ponad 10 lat. Wyróżnia się wysublimowanym połączeniem historycznej tkanki z nowoczesnym designem. Projekt idealnie dopełniają strefy ekstensywnej zieleni.

Golden Tower

Przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi powstać ma 72-metrowy wieżowiec Golden Tower, za którego budową stoi dwójka inwestorów – Piotr Misztal i Andrzej Jankowski.

Golden Tower, inwestor: Piotr Misztal i Andrzej Jankowski, fot. mat. architektów

Łódzki biznesmen Piotr Misztal od kilku lat starał się uzyskać zgodę na budowę 72-metrowej wieży przy ul. Piotrkowskiej, gdzie w momencie zakupu działki przez inwestora dopuszczalna zabudowa mogła mieć 25 metrów. Zgodę uzyskał pod koniec grudnia ubiegłego roku w ramach specustawy Lex Developer. Większość kondygnacji zajomować mają luksusowe apartamenty wysokiej klasy.

Budowa wieży według projektu Design Lab Group miała trwać do końca 2023 r. W międzyczasie pojawiły się jednak problemy związane z planami budowy innego wieżowca naprzeciwko Golden Tower – Piotrkowska Point, o którym piszemy poniżej.

Piotrkowska Point

Na przeciwko wieżowca Golden Tower ma powstać bliźniacza wieża o wysokości 72 metrów, Piotrkowska Point. Inwestycja, którą na podstawie specustawy Lex Developer realizuje OPG Property Professionals dostała zielone światło od Rady Miejskiej 12 października.

Piotrkowska Point inwestor: OPG Property Professionals, fot. mat. inwestora

Budynek powstanie w miejscu biurowca Orange Plaza. Za projekt architektoniczny wieżowca odpowiada Design Lab Group - ta sama pracownia, która zaprojektowała bryłę stojącej naprzeciwko Golden Tower.

Plany budowy bliźniaczo podobnego budynku nie spodobały się jednak Piotrowi Misztalowi, który – jak donosiła w październiku Gazeta Wyborcza Łódź – grozi wstrzymaniem budowy Golden Tower.

Ghelamco buduje na najdroższej działce w Łodzi

W 2016 r. Ghelamco zapłaciło 85,2 mln zł za działkę o powierzchni 20 tys. mkw. w samym centrum miasta. Do tej pory jest to najwyższa kwota, za jaką sprzedano miejski grunt w Łodzi. Teraz po sześciu latach od zakupu firma przymierza się do zabudowania należącego do niej terenu w Nowym Centrum Łodzi pomiędzy dworcem Łódź Fabryczna a EC1.

O wpłynięciu wniosku o pozwolenie na budowę do magistratu informował UM Łódź w pierwszej połowie października. Wciąż jednak nie wiadomo, co deweloper planuje wybudować w tej lokalizacji. Według wstępnych założeń miały tutaj stanąć trzy budynki o funkcji biurowej, hotelowej i mieszkalnej.

Echo Investment buduje na działce u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kilińskiego

W kwietniu br. do użytku został oddany zrealizowany przez Echo Investment biurowiec React zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 24. W biurowcu działa placówka Enel-Med oraz coworking Chilispaces. To jednak nie koniec planów Echo Investment dotyczących działki u zbiego ul. Piłsudskiego z ul. Killińskiego.

Obecnie już trwa budowa budynku hotelowo-mieszkaniowego w miejscu wyburzonej kamienicy przy ul. Kilińskiego 127. Powstający budynek, który w najwyższej części będzie mieć 11 kondygnacji zaoferuje ok. 290 lokali, z czego część zostanie przeznaczona pod usługi hotelowe, a część wejdzie w pulę mieszkań na wynajem pod marką Resi4Rent. Budynek ma być gotowy w II kwartale 2024 r. Oprócz tego, na działce ma powstać kolejny obiekt biurowy, React 2. Początek jego budowy zaplanowano na IV kwartał 2023 r.

Diasfera Łódzka

Na przełom I i II kwartału 2023 roku zaplanowane jest zakończenie realizacji inwestycji Diasfera Łódzka realizowanej przez Duda Development, której generalnym wykonawcą jest Grupa Antczak. Inwestycja docelowo obejmuje ok. 400 mieszkań, zlokalizowanych wzdłuż przedłużenia ulicy Orlej, pomiędzy ulicą Kilińskiego i Targową.

Diasfera Łódzka inwestor: Duda Development, fot. mat. Grupa Antczak

Inwestycję charakteryzuje kamieniczna bryła, nawiązująca do tradycji łódzkiej urbanistyki. Nad stworzeniem projektu pracowały trzy zespoły architektów z Łodzi i Poznania, Modo Architecture, STAAM Architekt Marcin Sztajerowski oraz Zoko Architekci. Prace przebiegały w ścisłym porozumieniu z Urzędem Miasta, w szczególności z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Strefa Progress

W bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Piotrkowska 217 Okam realizuje swoją pierwszą łódzką inwestycję mieszkaniową, Strefę Progress. Wraz ze Strefą Piotrkowska inwestycja będzie tworzyć kompleks dający nie tylko przestrzeń do mieszkania, ale także umożliwiający korzystanie z kultury i rozrywki kilka kroków od domu.

Strefa Progress inwestor: Okam, fot. mat. inwestora

Strefa Progress składać się będzie z 276 mieszkań o metrażach od 25 do 140 mkw. Najniższy z czterech budynków będzie miał 3, a najwyższy 13 pięter. W ofercie znajdują się mieszkania począwszy od kawalerek a kończąc na 5 pokojowych przestronnych lokalach.

Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełni wewnętrzny ogród ze starannie dobraną zielenią, który będzie idealnym miejscem do relaksu i wytchnienia dla mieszkańców ścisłego centrum miasta.

Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na I kwartał 2024 r.

Rewitalizacja Fabryki Jedwabiu

Pod koniec 2022 roku rozpocznie się przebudowa wzniesionej w 1887 roku. myjni jedwabiu i apretury niemieckiego przedsiębiorstwa Smitz i van Endert przy ul. Wókczańskiej 13.

Loft w Fabryce Jedwabiu inwestor: Revisit Home, fot. UM Łódź, www.lodz.pl

W pofabrycznym kompleksie powstaną apartamenty stylizowane na lofty. Realizujący inwestycję Revisit Home planuje podwyższenie istniejących budynków o nową nadbudowę i ich gruntowny remont przy zachowaniu historycznych elementów zabytkowych obiektów. Dodatkowo powstaną również dwa nowe budynki.

Między nimi zaplanowano ogólnodostępny pasaż z lokalami usługowymi i handlowymi.

Osiedle Tobaco Park II

Już w 2018 r. Grupa Arche informowała o planach inwestycyjnych dla tej działki. Miał na niej powstać duży zespół biurowo-hotelowo-mieszkaniowy, który wstępnie okrzyknięto Kompleksem Kaliska (od pobliskiego dworca). Finalnie, zrezygnowano z funkcji usługowo-biurowo-hotelowej, decydując się na więcej mieszkań wielorodzinnych.

Osiedle Tobaco Park przy ul. Mikołaja Kopernika, Al. Włókniarzy i Al. Mickiewicza w Łodzi, ze zrewitalizowaną fabryką wełnianą Karola Kretschmera z 1875 r., zabudowaniami Polskiego Monopolu Tytoniowego z 1925 r. oraz Łódzkiej Wytwórni Papierosów rozbudowywane jest o kolejny, ostatni już etap. Powstaną w nim 152 mieszkania od 36 do 107 mkw. powierzchni.

Osiedle Tobaco Park II inwestor: Arche, fot. mat. inwestora

Zakończenie planowane jest na listopad/grudzień 2023 r.

Mieszkania Resi Capital w Nowym Centrum Łodzi

Jeszcze z początkiem sierpnia br. ciężki sprzęt budowlany wjechał na teren inwestycji, którym jest leżący do tej pory odłogiem kwartał pomiędzy ulicami: Tuwima, Przędzalnianą, Tramwajową i al. Rodziny Grohmanów.

Na gruncie przy ul. Tuwima Cavatina Holding wybuduje zespół dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na pierwszym etapie inwestycji powstanie większy z nich, zaprojektowany wzdłuż al. Rodziny Grohmanów na planie litery „E". W najwyższej części będzie miał 11 kondygnacji. W jego murach znajdzie się 468 lokali mieszkalnych. Planowany termin oddania do użytku to koniec 2023 r. Drugi budynek, wzdłuż ul. Tuwima, powstanie na drugim etapie. Będzie w nim ponad 400 mieszkań. W obu gmachach zaplanowano lokale użytkowe na parterze.

Kwartał mieszkalny w Nowym Centrum Łodzi, inwestor: Cavatina Group, fot. UM Łódź, www.lodz.pl

Inwestycja przy ul. Tuwima jest częścią większego projektu holdingu Cavatina, który w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu realizuje program ResiCapital – bazę mieszkań na wynajem.

Wigencja

Trwa finisz prac jednej z najdroższych inwestycji programu łódzkiej rewitalizacji - odnowy zabytkowej fabryki Wigencja przy ul. Sienkiewicza 75/77 w Łodzi. W dawnych halach produkcyjnych powstała scena główna łódzkiego Teatru Pinokio oraz przestrzeń na Centrum Sztuki dla Dzieci i Młodzieży.

Wzdłuż gruntownie wyremontowanych budynków powstało przebicie kwartału, które, wiodąc przez teren Wigencji, połączy ul. Sienkiewicza z OFF Piotrkowska Center.

Budżet inwestycji przekroczył 42 mln zł.

Hub rozwoju innowacji i biznesu Re_connect

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie hub rozwoju innowacji i biznesu Re_connect. Nowy biurowiec ulokuje się w budynku, jaki powstanie przy zabytkowej fabryce Grohmana będącej obecnie siedzibą władz ŁSSE.

Hub rozwoju innowacji i biznesu Re_connect inwestor: ŁSSE, fot. UM Łódź, www.lodz.pl

Budynek Re_connect będzie miał dwie kondygnacje. Znajdą się w nich: przestrzeń coworkingowa, biura, centra usług dla sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), centrum innowacji, kawiarnia oraz przestrzeń do spotkań i okolicznościowych wydarzeń.

Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2023 r.

Mieszkania w Fabryce Szpulek

W pierwszym kwartale 2023 roku mają zakończyć się prace remontowe dawnej fabryki szpulek i wyrobów drewnianych Henryka Wyssa przy ul. Kopernika 15/17. W ramach inwestycji Vision Development obiekt przebudowywany jest na mieszkania.

Budynkom oficyny mieszkalnej, dawnej portierni oraz tokarni przywrócono ich pierwotny, historyczny wygląd. Odsłonięto ceglane elewacje, dzięki czemu obiekt odzyskał fabryczny charakter. Nowoczesny sznyt zyskał Budyneczek portierni zyskał nowoczesny charakter za sprawą zastąpienia północnej ściany szkłem i pokryciu dachu blachą; będzie się tam mieścił salon beauty. Uwagę zwracają nowa nadbudowa budynku oficyny pokryta ciemną blachą oraz szklane balustrady balkonów wychodzących na wspólne patio.

World Horticultural EXPO

W 2018 r. miasto Łódź wygrało międzynarodowy przetarg na organizację Horticultural EXPO (znanego również jako Green EXPO) - międzynarodowej wystawy poświęconej wykorzystaniu zieleni i kształtowaniu krajobrazu w środowisku miejskim. Masterplan dla terenu World Horticultural EXPO został przygotowany przez Chapman Taylor. Wystawa była pierwotnie zaplanowana na 2024 r., pandemia COVID-19 doprowadziła do przełożenia tego wydarzenia na 2029 r.

Masterplan dla terenu World Horticultural EXPO. fot. mat. Chapman Taylor

80-hektarowy projekt jest swego rodzaju pionierskim, gdyż o ile dotychczasowe realizacje World Horticultural EXPO powstawały na odległych, niezagospodarowanych terenach, to w Łodzi jest on zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, niedaleko głównego dworca kolejowego Łódź Fabryczna i otoczony tkanką miejską. Teren obejmuje dwa istniejące parki – Park 3 Maja i Baden-Powella, tereny przylegające do łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz części poprzemysłowych terenów tzw. Zatorza.

Po zakończeniu Wystawy wszystkie elementy EXPO będą służyć mieszkańcom Łodzi. Część obiektów pozostanie, podczas gdy inne będą przystosowane do nowych funkcji, takich jak stałe przestrzenie wystawiennicze oraz obiekty biznesowe, administracyjne, kulturalne, edukacyjne, zdrowotne, sportowo-rekreacyjne, wypoczynkowe i gastronomiczne - wszystkie w większości zachowanym i starannie utrzymanym zielonym otoczeniu krajobrazowym. Niektóre pawilony, struktury i instalacje zostaną przeniesione w inne lokalizacje w mieście, głównie na publiczne tereny zielone, parki, skwery i place miejskie.

Nowa Tkalnia

Właściciel pofabrycznych łódzkich terenów należących niegdyś do Zjednoczonych Zakładów Przemysłowych Scheiblera i Grohmana Linesa Investments zmieni fabrykę w wielofunkcyjny projekt Nowa Tkalnia.

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych murów i obiektów wchodzących w skład kompleksu tkalni oraz budowę nowych budynków. Na terenie inwestycji powstanie także Centrum Papieskie, które będzie nawiązywało do wizyty papieża Jana Pawła II w tkalni w 1987 r.

Projekt Nowa Tkalnia będzie rozwijany w kolejnych etapach, obejmując dalsze pofabryczne tereny w stronę ul. Kilińskiego. Cała inwestycja jest pomyślana jako projekt miastotwórczy, podobnie jak sąsiednia Fuzja.

Realizacja projektu ma rozpocząć się już w najbliższych miesiącach.

Famuły Poznańskiego

W październiku br. Łódzka Spółka Infrastrukturalna ogłosiła przetarg mający wyłonić wykonawcę pierwszej z kilku czekających na rewitalizację famuł robotniczych Izraela Poznańskiego, domu przy ul. Ogrodowej 24, o czym poinformował UM Łódź. Budowa mogłaby rozpocząć się już wiosną 2023 roku. Rewitalizacyjne remonty są planowane także w dwóch kolejnych famułach – przy ul. Ogrodowej 26 i 28.

Famuły Poznańskiego, inwestor: Łódzka Spółka Infrastrukturalna, fot. UM Łódź, www.lodz.pl

Dawny dom robotniczy ma stać się nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym z przeważającą funkcją mieszkaniową – powstaną w nim mieszkania oraz hostel. Na parterze przygotowanych zostanie 14 lokali użytkowych. Na powierzchnie biurowe przewidziano blisko 2 tys. mkw. przestrzeni na trzech kondygnacjach od strony ul. Ogrodowej.

W całości projekt zakłada rewitalizację przestrzeni miejskiej przy ul. Ogrodowej w Łodzi wraz z historycznymi budynkami Famuł fabrykanckich Izraela Poznańskiego, powstałych w latach 1879-1896. Przebudowa trzech domów robotniczych będzie jednym z największych projektów rewitalizacji w mieście. Domy robotnicze Poznańskiego mają, bagatela, 30 mkw. powierzchni. Znajdą się w nich mieszkania, sklepy, restauracje, a nawet hostel.

Wszystko o rynku nieruchomości w Łodzi na PROPERTY FORUM ŁÓDŹ - CITY TALK

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl