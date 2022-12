Łódź to miasto z potencjałem, które ma pomysł na "siebie" - mówili uczestnicy sesji „City Talk - Kapitał miasta - ludzie, edukacja, jakość życia” na Property Forum Łódź 2022. Co przemawia za tym, by wybrać to miasto na miejsce do życia i pracy?

Chcemy, by Łódź przyciągała inwestorów, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy oraz wykwalifikowanych pracowników, specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach - mówił Adam Brzostowski, p.o. dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

Łódź jest dużym ośrodkiem akademickim z potencjałem na wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów, a takich właśnie jako firma szukamy - mówiła Monika Ciupińska, Shared Service Center Lead, Marel.

Łódź jest miejscem z olbrzymim potencjałem na przyszłość - komentował Oldrich Kubista, dyrektor operacyjny, członek zarządu Cinema City Poland.

Ludzie są najważniejszym i najcenniejszym zasobem, określającym szanse rozwojowe miasta - podsumowała Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem w Uniwersytecie Łódzkim.

Łódź jest istotnym punktem na mapie kulturalnej kraju. Dziś jest tętniącym życiem miastem o bogatej ofercie rozrywkowej - wskazała Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka, wydział Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź- Miasto.

Łódź to miasto o niepowtarzalnym klimacie i ciekawej historii, które ma dziś wiele do zaoferowania obecnym i potencjalnym mieszkańcom. Na przestrzeni ostatnich lat miasto zmieniło się na tyle, że dziś może być atrakcyjną alternatywą dla adresu w stolicy, Krakowie czy Wrocławiu.

Uczestnicy dyskusji zaznaczyli, że szczególnie wyjątkowy jest klimat miasta, które ma bogatą ofertą kulturalną i rekreacyjną. Uwagę zwracają kompleksy leśne czy parkowe, ale też odnowione ulice, takie jak choćby ulica Piotrkowska, która wyglądem nie ustępuje reprezentacyjnym ulicom europejskich metropolii.

Łódź staje się modnym miastem do życia także dlatego, że wiele tutejszych budynków, w tym zabytkowych kamienic i obiektów pofabrycznych, przeszło w ostatnich latach metamorfozę, dzięki którym całe miasto zyskało nowe, odświeżone oblicze.

- Łódź jest inna i na drodze rozwoju idzie własną ścieżką. Nie chcemy rywalizować z miastami takimi jak Warszawa czy Kraków. Chcemy być miastem z własnym pomysłem na siebie. Mamy duże ambicje w tym zakresie. Miasto tworzą ludzie. Dlatego chcemy, by Łódź przyciągała inwestorów, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy, ale też wykwalifikowanych pracowników, specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Zależy nam, aby absolwenci kończący nasze uczelnie zostawali w Łodzi i nie mieli potrzeby wyjeżdżać za pracą w inne rejony Polski - mówił Adam Brzostowski, p.o. dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

Adam Brzostowski, p.o. dyrektora w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi

Adam Brzostowski wspomniał, że Łodzi już dużo udało się osiągnąć, ale miasto chce się dalej rozwijać i ma dalekosiężne plany. Włodarze miasta kładą duży nacisk na bliską współpracę z przedstawicielami nauki i biznesu nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Łódź w ostatnim czasie wzięła udział w wydarzeniu Web Summit, które skupia interesariuszy i głównych graczy w branży internetowej i technologicznej.

- Byliśmy jednym miastem z Polski, które reprezentowało nasz kraj. Takie działania pokazują, że Łodzi zależy i Łodzi się chce. Ta pozytywna energia jest odpowiednio przekazywana społeczeństwu, które integrujemy wokół technologii. Prowadzimy różne działania, które pokazują, że Łódź jest konkurencyjna i innowacyjna - dodał Adam Brzostowski.

Łódź kusi inwestorów

Uczestnicy dyskusji zaznaczali, że Łódź jako trzecie co do wielkości miasto w Polsce przyciąga inwestorów centralną lokalizacją i bogatym zapleczem akademickim. Wielu pracodawców obecnych już w Łodzi decyduje się na dalszy rozwój poprzez reinwestycje w regionie, mając na uwadze bardzo dobry dostęp do kadry średniego i niższego szczebla z kompetencjami, które lokalnie w innych regionach jest trudniej pozyskać.

- Szukając miejsca na prowadzenie biznesu w Polsce wybraliśmy właśnie Łódź. Głównym powodem była wykwalifikowana kadra pracownicza. Łódź jest dużym ośrodkiem akademickim z potencjałem na wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów, a takich właśnie jako firma szukamy. Dzięki temu, że jesteśmy w Łodzi mamy możliwość zatrudnienia osób, które posiadają odpowiednie umiejętności, ale też dalej chcą się uczyć i rozwijać - powiedziała Monika Ciupińska, Shared Service Center Lead, Marel.

Monika Ciupińska, Shared Service Center Lead, Marel

O tym, że miasto jest otwarte na biznes przekonywał również Oldrich Kubista, dyrektor operacyjny, członek zarządu Cinema City Poland. Podczas swojego wystąpienia wskazywał na inwestycje, które udało się Łodzi osiągnąć w ciągu ostatnich lat. Mówił też, że w tym kontekście na szczególne uznanie zasługuje łódzki rynek nieruchomości.

- Z punktu widzenia naszej firmy Łódź jest miejscem z olbrzymim potencjałem na przyszłość. Rozpoznawalne budynki kuszą najemców wyjątkowym środowiskiem pracy, a co ważniejsze są pozytywnie odbierane przez mieszkańców. Kino Cinema City w Łodzi jest wyjątkowe, właśnie ze względu na miejsce w którym jest zlokalizowane. To tu spotkają się mieszkańcy Łodzi, skuszeni przez liczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. W Cinema City Manufaktura to ważny dla nas obiekt. Tutaj znajduje się jedna z pięciu w Polsce, wielkoformatowa sala IMAX oraz sala 4DX. W Łodzi otworzyliśmy także nasz pilotażowy projekt Tiger bar, czyli pierwszy kinobar Cinema City. To perspektywiczny projekt, który zamierzamy powielać. Na inwestycję w Łodzi zdecydowaliśmy się także ze względu na dostęp do pracowników nie tylko z odpowiednimi kwalifikacjami czy wiedzą, ale też z chęciami do pracy - mówił Oldrich Kubista.

Oldrich Kubista, dyrektor operacyjny, członek zarządu Cinema City Poland

Łódź celuje w edukacje

Miastu bogate zaplecze kompetencyjne gwarantuje 6 uczelni akademickich. Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem w Uniwersytecie Łódzkim wspomniała, że w mieście aktualnie kształci się około 50 tys. studentów, wśród których 3,5 tys. przyjechało z zagranicy i 1.5 tys. doktorantów. Najwięcej z nich specjalizuje się w obszarze finansów, inżynieryjnym i IT.

- Każdego roku łódzkie uczelnie opuszcza około 6 tys. absolwentów. Większość z nich deklaruje, że chcą pozostać w mieście na stałe. Ludzie są najważniejszym i najcenniejszym zasobem, określającym szanse rozwojowe miasta. Atrakcyjna oferta edukacyjna wpływa na postrzeganie miasta jako dobrego miejsca do nauki i życia. Dlatego duży nacisk kładziemy na rozwijanie i unowocześnianie ośrodków akademickich. Przeznaczyliśmy już na to około 2,5 mld zł - mówiła Agnieszka Kurczewska.

Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem w Uniwersytecie Łódzkim

Miasto przyjazne do życia

Uczestnicy sesji zakładają dalszy, stabilny wzrost atrakcyjności miasta postępujący wraz z realizacją nowych inwestycji strukturalnych i biznesowych. Zauważyli także, że stereotypowe opinie o Łodzi jako nieciekawym mieście przemysłowym, stopniowo zmieniają się dzięki udanym imprezom kulturalnym oraz wykorzystaniu wizerunku miasta o długich tradycjach. Odzwierciedla to m.in. rosnąca liczba turystów odwiedzających Łódź w ostatnich latach. Do dalszego pomyślnego rozwoju miasta potrzebna będzie, obok śmiałych wizji prezentowanych przez władze miasta, przede wszystkim kontynuacja działań w ramach dalszego kreowania pozytywnego wizerunku miasta.

Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka, wydział Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź mówiła ponadto, że dużo wysiłku należy włożyć w kontynuację poprawy jakości kultury codziennej, aby lokalna społeczność mogła lepiej wykorzystywać swój czas wolny. W tym obszarze sporo już jednak udało się uzyskać.

Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka, wydział Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź

- Łódź jest istotnym punktem na mapie kulturalnej kraju. Dziś jest tętniącym życiem miastem o bogatej ofercie rozrywkowej. Odwiedzający i mieszkańcy odnajdą tu wszystko to czego potrzebują. Korzystamy z odpowiednich wzorców, patrzymy i cały czas patrzymy na to co się dzieje w Polsce i na świecie. W ostatnim czasie w Łodzi powstało Orientarium, czyli pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo Wschodniej, z którym ściśle współpracujemy. W ramach tej współpracy stworzyliśmy ofertę dla klientów, która jest bardzo dobrze odbierana i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno łodzian jak też osób które miasto odwiedzają - powiedziała Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka, wydział Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź- Miasto.

Miasto kontrastów

Uczestnicy w trakcie dyskusji zaznaczyli, że Łódź jest miastem dużych kontrastów i niewątpliwie potrzebuje strategii dwutorowej - z jednej strony skoncentrowanej na osiągnięciu sukcesów tam, gdzie jest to możliwe stosunkowo szybko, np. poprzez poprawę wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, z drugiej - poprawy infrastruktury i dalszej rewitalizacji tkanki miejskiej. Realizacja takiej strategii jest jednak możliwa dzięki wspólnym działaniom władz miejskich, łódzkiego biznesu i instytucji społecznych.

Ewidentną słabością miasta jest nieadekwatna do potrzeb infrastruktura. Choć miasto rozpoczęło i z sukcesem realizuje ogromne inwestycje rewitalizacyjne i drogowe, na zauważalną poprawę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Adam Brzostowski zaznaczył jednak, że trwa etap finalizacji dużych projektów, a ich działanie już zaczyna być odczuwalne. Monika Ciupińska dodała, że sytuację komunikacyjna w mieście może poprawić łódzkie metro, którym pierwsi pasażerowie maja pojechać już w 2023 roku.

Magdalena Kosiada-Sylburska zaznaczyła z kolei, że Łodzi potrzebna jest także lepsza sieć połączeń z innymi większymi miastami Polski.

