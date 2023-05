Do serwisu Propertystock.pl trafił do sprzedaży obiekt hotelowo-bankietowy zlokalizowany w powiecie łódzkim wschodnim (22 km od Łodzi). Nieruchomość wyceniono na niespełna 16 mln zł.

Obiekt o łącznej pow. użytkowej 4542 m2, na działce o pow. 12 897 m2. Nieruchomość składa się z siedmiu klimatyzowanych sal bankietowych: bankietowa - 505 m2; do 300 osób (2 łączone sale o pow. 345 m2 i 160 m2), pałacowa - 404 m2; do 230 osób (2 łączone sale o pow. 130 m2 i 274 m2), królewska - 320 m2; do 180 osób. perłowa - 60 m2; do 35 osób, kameralna - 48 m2; do 25 osób. Do wszystkich sal przynależą hole i toalety. Oświetlenie LED. Profesjonalne nagłośnienie. Ogrzewanie sal nagrzewnicami gazowymi. Wysokość sal: 4,4 m - 4,6 m.

Oprócz tego obiekt posiada dwie w pełni wyposażone kuchnie (w tym 8 pieców konwekcyjno-parowych), pomieszczenia magazynowe, 8 chłodni i 2 mroźni, restaurację o pow. 120 m2, dwa budynki hotelowe (60 pokoi hotelowych, do 160 miejsc noclegowych, w różnym standardzie).

Najstarszy budynek hotelowy wzniesiono w latach 80-tych, rozbudowano i wyremontowano go w 2020 roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego U- teren zabudowy usługowej i MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. Możliwości dostosowania obiektu pod inne działalności takie jak np: klinika, dom opieki, siedziba firmy.

Warunki sprzedaży:

Cena: 15 990 000 zł

Powierzchnia: 4 542 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Łódzkie: Do sprzedania atrakcyjny obiekt hotelowo-bankietowy

