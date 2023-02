Na sprzedaż lokal o powierzchni ok. 559.46 m2, na I piętrze budynku biurowo - apartamentowego na warszawskim Mokotowie-Stegnach, w pobliżu skrzyżowania ulicy Sobieskiego i ul. Sikorskiego. Cena, to niespełna 5 mln zł.

Lokal posiada niezależne wejścia do powierzchni z reprezentacyjnego hallu głównego, oraz niezależną komunikację windą osobową przewidzianą tylko do tego pomieszczenia. Budynek wyposażony we wszystkie wymagane instalacje m.in.: sanitarną, wentylację mechaniczną z układem chłodzenia, centralne ogrzewanie, przeciwpożarowe.

Lokal w układzie gabinetowym nadaje się na biuro, klinikę, szkołę językową, gym lub szkołę tańca.

Warunki sprzedaży:

Cena: 4 755 410 zł

Powierzchnia: 559.46 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Warszawa-Mokotów: Lokal na biuro, klinikę medyczną

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl