Lublin: Duża działka handlowo-usługowa na sprzedaż

Na sprzedaż kształtna działka komercyjna w Lublinie, w rejonie ul. Abramowickiej. Cena, jaką trzeba zapłacić to 1 287 000 zł.

Teren inwestycyjny o powierzchni ok. 9900 m2, z aktualnymi warunkami zabudowy dla budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 2000 m2 (pow. zabudowy - 2170 m2, z parkingiem naziemnym, chodnikami, infrastrukturą techniczną oświetleniem zewnętrznym i śmietnikami).

Wielkość powierzchni zabudowy wynosi do 24% działki, powierzchnia biologicznie czynnej 20%, szerokość elewacji do 45m a wysokość przy płaskim dachu do 7,5m. Dojazd szeroką ulicą utwardzoną kostką. Gaz w granicy działki a kanalizacja, wodociąg i prąd- na działkach sąsiednich.

Działka w studium uwarunkowań położona jest w strefie przeznaczonej pod usługi. W okolicy działają liczne firmy związane z branżą samochodową czy meblarską a także Zajazd Ułański.

Powierzchnia: 9 900 m2

Cena: 1 287 000 zł

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Lublin: Duża działka handlowo-usługowa w Abramowicach