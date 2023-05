Lubelski ratusz przegrał sądową batalię. Spółka Arkady nie musi oddawać miastu atrakcyjnej działki w centrum. Teraz miasto chce, by spółka Arkady podała nowe terminy realizacji inwestycji. Co na to spółka?

Batalia sądowa pomiędzy spółką Arkady a Miastem Lublin, dotyczy działki u zbiegu ulic Świętoduskiej, Lubartowskiej i Bajkowskiego.

Finalnie inwestor zostaje z działką.

Ratusz żąda wyznaczenia nowych terminów dla inwestycji. Powrócił temat wieloletniej sądowej batalii pomiędzy spółką Arkady a Miastem Lublin. Historia rozpoczęła się w 2005 roku, gdy prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski podpisał umowę ze spółką Arkady i przekazał jej teren pomiędzy ul. Lubartowską a Świętoduską w wieczyste użytkowanie, na 99 lat. Na części nieruchomości znajduje się budynek, gdzie dawniej mieściła się restauracja Pod Arkadami. Miała na tym terenie powstać inwestycja Arkady. Wyborcza.pl informowała, że Alchemia miała być początkowo czterokondygnacyjnym kompleksem, z czego trzy piętra przeznaczone byłyby na parking na około 600 aut. Jedna kondygnacja przewidziana byłaby pod handel i usługi. Druga część Alchemii miała znajdować się na Starym Mieście. W planach był nawet podziemny łącznik. Koncepcja na inwestycję zmieniała się. Wpływ na to miały m.in. powstające centra handlowe w mieście. Spółka Arkady przekładała termin zakończenia inwestycji. Według umowy z miastem budowa miała osiągnąć stan surowy w 2018 roku. Finalnie na fragmencie terenu spółka urządziła płatny parking, reszta ogrodzona została blaszanym płotem. Pod koniec stycznia 2019 roku Gmina Lublin złożyła pozew przeciwko Arkady sp. z.o.o. o rozwiązanie umów o użytkowanie wieczyste zawartych między wskazanymi podmiotami. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Sąd Okręgowy w Lublinie w 2020 roku oddalił pozew gminy Lublin i orzekł, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste. Uznał, że do budowy nie doszło m.in. z uwagi na nieuzasadnione cofnięcie zgody przez miasto na użytkowanie działki wchodzącej w skład inwestycji i niesprzedanie jej mimo uchwały rady miasta o sprzedaży. Miasto Lublin złożyło apelację, ale Sąd Apelacyjny w Lublinie ją oddalił. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej gminy Lublin. Czytaj więcej Lubelska Alchemia ciągle przed startem Jak informuje Wyborcza.pl, Spółka Arkady nie musi oddawać miastu Lublin terenu u zbiegu ulic Świętoduskiej, Lubartowskiej i Bajkowskiego. Sąd uznał, że Alchemia nie powstała z winy ratusza. Rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste jednak nie będzie. Teraz miasto chce, by spółka Arkady podała nowe terminy realizacji inwestycji. Spółka informuje, że nadal jest zainteresowana budową Alchemii, konkretne daty jednak nie padają. W sądzie toczy się drugie postępowanie, dotyczy ono obowiązku zapłaty przez spółkę Arkady na rzecz miasta kary umownej w wysokości 4 mln zł. Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News