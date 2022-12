Do serwisu Propertystock.pl trafił na sprzedaż obiekt produkcyjno-magazynowy położony w Świebodzinie. Cena, jaką trzeba zapłacić to 3 mln EUR.

Nieruchomość jest położona w bardzo dobrej lokalizacji pod względem dostępności komunikacyjnej, w odległości: 3km od węzła drogi szybkiego ruchu S3, prowadzącej do autostrady A2, ok. 80 km od granicy niemieckiej, ok. 3 km od stacji kolejowej, ok. 100 km od lotniska w Poznaniu i ok. 160 km od lotniska w Berlinie.

Obiekt składa się z 2 hal produkcyjno - magazynowych o łącznej powierzchni ok. 4.750m2 i części socjalno biurowych o łącznej powierzchni ok. 1.250 m2, położonych na działce ok. 1,2 ha.

Obie hale przylegają do siebie i są ze sobą połączone za pomocą 3 bram przeciwpożarowych, stanowiąc odrębne strefy pożarowe.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 000 000 EUR

Powierzchnia: 4 750 m2

