Urząd Miasta Malborka po raz kolejny wystawi do sprzedaży rozpadającą się kamienicę przy ulicy Jagiellońskiej 99. Budynek trafi pod młotek jedenasty raz.

Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 99 A/B/C w Malborku to z frontu budynek z czerwonej cegły, podparty drewnianymi stemplami. Obiekt był wpisany do rejestru zabytków. Przed laty władze miasta wychodziły u konserwatora i jego wykreślenie, i pozwolenie na rozbiórkę. - czytamy na portalu dziennikbaltycki.pl

Budynek to pozostałość po niemieckich budowniczych pobliskich koszar wojskowych, które powstawały na początku XX wieku. W 2018 roku lokatorzy zostali przesiedleni do innych mieszkań, bo przebywanie w tym domu zagrażało ich bezpieczeństwu. Mimo, że władze niemal od razu rozpoczęły poszukiwania nabywcy nieruchomości, to do dziś kupiec się nie znalazł.

Właśnie kolejny raz burmistrz poinformował, że sporządzony został „wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia”. W ogłoszeniu mowa jest o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,1682 ha z ceną wywoławczą 378 301 zł. Przewidywany termin przetargu to początek maja.

