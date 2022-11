Współpraca dla ratowania zieleni została nawiązana po raz kolejny. Władze Warszawy i dzielnicy Wola przenoszą kolejne drzewa z pl. Europejskiego. Drzewa znajdą miejsce na terenach dwóch stołecznych parków.

Poprzednio drzewa trafiły w większości na Pole Mokotowskie.

Tym razem metasekwoje i cypryśniki zamieszkają już na zawsze we własnej dzielnicy.

Do parków na Woli trafi w sumie 17 drzew. Przybędzie im także ponad 100 mkw. powierzchni obsadzonej krzewami derenia, przeniesionego z placu budowy.

Akcja związana jest z powiększeniem placu budowy inwestycji The Bridge, która wkracza w kolejną fazę.

Wszystkim zależy, aby ocalić jak najwięcej drzew i krzewów z placu Europejskiego. Są ogromną wartością dla miasta i jego mieszkańców. Chcielibyśmy, by po zakończeniu inwestycji stał się bardziej zielony niż pierwotnie, a przestrzeń pozostała co najmniej tak atrakcyjna, jak to miało miejsce do tej pory. Ostatecznie bilans tych działań będzie dla miasta dodatni – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.