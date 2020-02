Miastotwórczość, różnorodność i społeczny kontekst - to kryteria udanej rewitalizacji

Czy można sformułować kryteria udanej rewitalizację miasta? Przykłady wielu świetnych projektów rewitalizacyjnych w Polsce wskazują, że z pewnością kluczem jest jej dopasowanie do całości miasta.

- Podstawowym kryterium dobrej rewitalizacji jest jej miastotwórczość. To co rewitalizujemy, musi być dopasowane do miasta, nie „rozsadzać go”. Po drugie, przestrzeń powinna być dla projektowana nie dla gości z zewnątrz, ale musi odpowiadać na potrzeby społeczności. Trzecim kryterium jest różnorodność - pod względem funkcjonalności, ale i charakteru przestrzeni, tak aby miejsce oferowało całe bogactwo usług. Kolejne kryteria są związane ze środowiskiem: budowanie w sposób zrównoważony oraz mobilność – ułatwianie dostępu do publicznej komunikacji, ale też chociażby do rowerów, niewysuwanie samochodów na pierwszy plan - mówił w trakcie 4 Design Days Jan Belina-Brzozowski, architekt, BBGK Architekci.

Czy jednak projekty rewitalizacyjne zawsze muszą być kosztowne? Czy lepiej postawić na małe projekty czy też na skalę i rozmach? W trakcie 4 Design Days odniosła się do tego Anna Celichowska, członek zarządu i dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Virako:

- Rewitalizacja nie zawsze musi być kosztowna. Koszt ten zależy od tego, kto jest klientem oraz co chcemy mu dać. Jeśli adresujemy produkt do wymagającego klienta biznesowego, to projekt musi być drogi, ponieważ taki klient nie będzie chciał funkcjonować w niedoinwestowanej przestrzeni. Ale to nie znaczy, że projekt mniej kosztowy musi być gorszy. Świetnym przykładem może być chociażby Off Piotrkowska – miejsce pofabryczne w centrum Łodzi, nie bardzo doinwestowane, ale z kolei docenione na całym świecie. Rewitalizacja nie musi kosztować wiele, musi natomiast dawać coś w zamian, chociażby dobry klimat - dodawała Anna Celichowska.