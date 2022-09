Jakich projektów potrzebują polskie miasta? Czy w czasach kryzysu inwestorzy są bardziej ostrożni i jakie inwestycje chcą realizować? O tym rozmawialiśmy podczas Podczas Property Forum 2022.

Inflacja nie jest faktorem blokującym działania inwestorów przemysłowych.

Miasta do 200 tys. mieszkańców notują stabilną ilość inwestycji na terenach przemysłowych.

Branża przemysłowa nadal się rozwija.

Inwestorów motywuje chęć zabezpieczenia sobie krótkich łańcuchów dostaw.

Polska jest atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. W ocenie specjalistów nadal takim rynkiem pozostanie.

Na koniec sierpnia inflacja wyniosła ponad 16 proc. - Czy inwestorzy będą bardziej ostrożni? - pytała podczas Property Forum 2022 prowadząca panel skupiony wokół terenów inwestycyjnych Renata Osiecka, Managing Partner, AXI IMMO.

Jak podkreślali jej rozmówcy, inflacja to pozostałość po kłopotach, jakie przyniósł. - Rosła sukcesywnie od czasów pandemii – mówi Edyta Wiwatowska, prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – W Bydgoszczy mamy znaczną ilość inwestycji produkcyjnych. Miasto ma tradycje produkcyjne. Ta branża rozwija się u nas dosyć silnie.

Edyta Wiwatowska, prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Krótkie łańcuchy dostaw

Wiele firm z kapitałem zagranicznym inwestuje dziś bliżej głównych siedzib. A Bydgoszcz wykorzystała swojej atuty. Ma dziś mocno rozwijający się rynek budowlany dla branży przemysłowej: magazynowej i centrów dystrybucyjnych.

- Inwestycje związane z rozwojem branży przemysłowej i branży e-commerce są kontynuowane. Wiążą się też z rozbudową infrastruktury drogowej - wylicza Edyta Wiwatowska. Zauważa jednak, że w tym roku inwestorzy są bardziej ostrożni.

Jej obserwacje potwierdzają także, że obecne działania deweloperów mieszkaniowych spowalnia inflacja i sytuacja kredytowa.

Miasta potrzebują nowych biurowców

Języczkiem uwagi i troską władz Bydgoszczy są inwestycje biurowe i rozwój branży IT. - To on jest naszą lokalną specjalizacją w sektorze usług dla biznesu - podkreśla Wiwatowska. Jednak pandemia upowszechniła model pracy zdalnej. Bydgoszcz będzie musiała się wstrzymać z nowymi biurowcami. - Do czasu upowszechnienia się pracy hybrydowej. Albo szerszego powrotu pracowników do biur - mówi prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Bydgoszcz i Kielce to miasta wschodzące, szczególnie w sektorze magazynowym. Zarządzający Kielcami prezydent Bogdan Wenta podpisuje się pod słowami prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju. W czasie pandemii w jego mieście było widoczne zahamowanie. Wstrzymywał się z inwestycjami biznes, deweloperzy mieszkaniowi, przedsiębiorcy lokalni i zewnętrzni. - Były symptomy strategii oczekiwania - wspomina Wenta.

Bogdan Wenta, prezydent Kielc

Ale zaraz potem zjawiło się dużo propozycji i zapytań o tereny inwestycyjne. Prezydent Kielc uważa, że dobre efekty dała wypracowana w mieście zmiana strategii i filozofii myślenia. Ale i w Kielcach zmiany rynku także są wyczuwalne.

- Uwarunkowania energetyczne, łańcuchy dostaw dla wykonawców i podwykonawców spowodowały zahamowania - mówi Wenta. Ocenia, że motorem napędowym jest w Kielcach rynek deweloperski - mieszkaniowy. To on generuje tu najwięcej zainteresowania.

Tereny inwestycyjne są dostępne

Prezydent szuka dla Kielc rozwiązań. Przygotowuje tereny inwestycyjne, walczy o zainteresowanie inwestorów. Wbrew trudnościom, jakie na rynku deweloperskim istnieją.

- Zawsze słyszałem o "pewnych terenach" - opowiada prezydent. Doprecyzujmy: terenach miejskich. Ziemia ta należała do prywatnego kapitału, który nie miał interesu uruchamiać go ani pozwolić miastu się rozwijać. - Covid nadwyrężył możliwości właściciela. Obecna sytuacja i nasze podpowiedzi pozwoliły miastu odzyskać 80 ha terenu w południowo-wschodniej części miasta. Mają już swój plan zagospodarowania. Z perspektywy działania inwestorów to pomaga - konkluduje prezydent.

Teren przejęło przedsiębiorstwo działające w kraju i za granicą. - To pozwoliło uruchomić mechanizm pomocy poprzez centrum obsługi inwestora. Znaleźć następnych interesariuszy i nie tylko z Polski, ale i zza granicy - mówi Wenta.

Kielce walczyły też o inwestycję centralną. Pierwszy etap Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar zacznie działać w 2024 roku. To Laboratoria certyfikujące, których biznes potrzebuje. A odzyskany teren inwestycyjny to ich bliskie sąsiedztwo. - Stworzyliśmy dedykowaną przestrzeń, lub nawet całą część miasta, nastawioną na biznes i na przemysł - mówi prezydent Wenta. I dodaje - To nas zabezpieczyło.

Jest zadowolony ze skomunikowania miasta. - Dziś z Kielc na lotnisko do Warszawy jadę krócej niż do Krakowa. Stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym miastem. Przestrzenie dla naszych inwestorów planujemy. Ostatnie lata zahamowały tempo inwestycji, ale zainteresowanie nimi wzrosło - podsumowuje Wenta.

Miasta odzyskują tereny

Miasta odzyskują tereny w obrębie swoich aglomeracji. Są inwestorem, pre-deweloperem. Inicjują aktywność wybranych miejsc. Jak na tę sytuację zapatruje się Noerr? – pytała Renata Osiecka, managing partner, AXI IMMO.

- Nie zaobserwowaliśmy, by inflacja miała decydujący wpływ na inwestycje, szczególnie na te większe, przemysłowe - mówił Paweł Żelich, szef praktyki Nieruchomości oraz Inwestycji Budowlanych w kancelarii Noerr.

Paweł Żelich, szef praktyki Nieruchomości oraz Inwestycji Budowlanych w kancelarii Noerr

Z perspektywy kancelarii widać wahania z początku wojny na Ukrainie. Później przestały odgrywać dużą rolę. - Podstawowe znaczenie z naszego punktu widzenia miały kwestie, które się dzieją na świecie. Zerwanie łańcuchów dostaw, przerzucenie procesów bliżej - wylicza Żelich.

Jego kancelaria odnotowała dążenie rynku do stanu, w którym nearshoring, czyli strategia zlecania części pracy do mniej odległego geograficznie i kulturowo kraju, stała się naprawdę dużym trendem. - Ostatnio mamy jeden greenfield przemysłowy za drugim. Zdecydowana większość projektów jest dedykowana – mówił Paweł Żelich.

O to, z jakiego rodzaju ulg dziś korzystają inwestorzy Renata Osiecka zapytała Janusza Michałka, prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. - Jesteśmy uznawani za najlepszą ekonomiczną strefę w Polsce, Europie i na świecie. Nie tyko ulgi, podatki i inne rozwiązania gospodarcze decydują, że jesteśmy miejscem ulubionym przez biznes – zapewniał Michałek.

Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

KSSE mocno rośnie

Dzisiaj kluczowe jest to, że Covid zrobił zamieszanie. Paradoksalnie pandemia to szansa dla Polski. - Skorzystaliśmy na potrzebie skracania łańcuchów dostaw. Skorzystaliśmy przy przenoszeniu biznesów z Azji do Europy. Pokazaliśmy, że najlepszym miejscem w Europie jest Polska. A najlepszym miejscem w Polsce wydaje się być, i powiem to już z własnej perspektywy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - mówił Janusz Michałek.

Ostatnie dwa lata były tu rekordowe. Rok 2019 r. był historyczny dla Śląska i dla strefy: 56 projektów inwestycyjnych za 56 mld złotych. - Kolejne dwa lata to 60 kilka projektów, a ostatnio ponad 100 projektów i prawie 10 mld zł inwestycji w ciągu jednego roku - mówi prezes Michałek.

Ulgi nie są najważniejsze

Strefa ma własne opracowanie, jakie kryteria i benefity inwestorzy biorą pod uwagę. Ulgi i odpisy są brane pod uwagę dopiero na piątym miejscu.

Oczywiście: Strefa daje inwestorom ulgi i jest to czynnik ważny. Z każdej zainwestowanej złotówki nawet mały przedsiębiorca może odzyskać połowę: w niezapłaconych podatkach. I to jest zdrowy biznes i zdrowy mechanizm. Najpierw przedsiębiorca musi zainwestować i tak ułożyć tak swój biznes, żeby płacił podatek. A jak już go ułoży, to nie płaci, bo korzysta z decyzji o uldze.

Podkreśla, że w strefie ma najlepszych, wyedukowanych ludzi i doskonałych managerów. - Robią za nas robotę. My wydajemy decyzje i cieszymy się sukcesem – mówi szef strefy.

Zbudować mechanizm inwestycyjny

Z pragmatyzmu, ekonomii i potrzeby rozwoju przestrzeni w Kielcach udało się wprowadzić uchwały, pozwalające na rozwój biur. - Miasta, m.in. takie jak Gdańsk, Szczecin, Poznań, Warszawa, wprowadziły algorytmy. Jeżeli miasto 200-tys. ma wyższe uczelnie, ale ludzie stąd wyjeżdżają, to trzeba zmienić podejście – podkreśla Bogdan Wenta. I dodaje: - Nie wystarczy tylko rozwijać budownictwa mieszkaniowego. Tu trzeba zbudować mechanizm inwestycyjny, tak żeby po studiach ludzie mogli zostać.

Najjaśniejsza gwiazda polskich nieruchomości

Ustawa o zmianie użytkowania umożliwia budowę mieszkań w obiektach po centrach handlowych i biurowcach. Renata Osiecka zastanawiała się wraz z rozmówcami, czy to może zmienić nasz rynek?

- Dziś najjaśniejszą gwiazdą polskich nieruchomości są tereny przygotowywane pod produkcję – mówił Konrad Płochocki, wiceprezes, Polski Związek Firm Deweloperskich.

Konrad Płochocki, wiceprezes, Polski Związek Firm Deweloperskich.

I zadaje sobie pytanie, w jakim jesteśmy momencie rynkowym. Wskazuje, że na rynku mieszkaniowym jest spadek nowych rozpoczęć o 40 proc., a wolumen PRS-owy prawdopodobnie spadnie o 60 proc. Mimo zainteresowania mieszkaniami na wynajem, koszty zabijają dziś te inwestycje.

W segmencie biur jego zdaniem wolumen finansowania także spadnie o kilkadziesiąt procent. - Koszty wykładają te inwestycje. Deweloperzy już nie startują z inwestycjami spekulacyjnymi. Czekają na konkretnych najemców - mówił Konrad Płochocki.

Nie ryzykują inwestycji w ciemno, nawet mimo dobrych lokalizacji. - Produkcja jest najlepiej trzymającym się segmentem nieruchomości - uważa Konrad Płochocki.

Ostatnia przytoczona przez niego dana dotyczy gruntów w Warszawie. Pomimo słabego rynku, w I poł. br. średnia wartość umów wskazuje, że ziemia sprzedawała się o blisko 25 proc. drożej, niż w I poł. 2021 roku. - To pokazuje, że pomimo słabego rynku nadal jest zapotrzebowanie na ziemię, skoro ceny cały czas rosły - wskazuje Konrad Płochocki.

Gdynia ma przed sobą szansę

Inną specyfikę miasta prezentuje Gdynia. Zdaniem włodarzy nie bardzo są tu lokalizacje, które miasto może zaoferować deweloperom.

- W chwili, gdy sytuacja samorządów dramatycznie się pogarsza i nie ma perspektywy, że będzie lepiej, bardzo potrzebujemy projektów, w których możemy uzyskać wraz z rozwojem miasta wsparcie tkanki społecznej – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Z jej punktu widzenia dążenie w tym kierunku jest korzystne dla samorządu. Mimo to, nie ma poczucia, że można roztaczać świetlane wizje.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

- W tej formule zbudowaliśmy przedszkole. I po pierwsze było szybciej, po drugie było z wyższą jakością. Inaczej proces wygląda, jak się buduje na PZP, a inaczej jak się dogaduje z inwestorem i wszystko działa tak, jak działać powinno. Chętnie byśmy tego rodzaju operacje powtarzali – mówi Gruszecka-Spychała.

Jednak w jej ocenie dziś samorządy będą się zastanawiać, czy na bazie lex deweloper stawiać kolejną szkołę. - Budowa szkoły to inwestycja. A nam łatwiej znaleźć pieniądze na inwestycję niż na jej utrzymanie: eksploatację i koszty bieżące. I tutaj dotykamy złożonej sfery Polskiego Ładu i tego, co zrobił z naszymi budżetami – wyjaśnia wiceprezydent ds. gospodarki w Gdyni.

Mimo to Gruszecka-Spychała uważa, że sama konstrukcja prawna jest właściwa. – Prawo pozwala nam w partnerstwie w legalny sposób budować tkankę społeczną. To jest pomysłem genialnym. W moim przekonaniu w następnych latach będzie w zasadzie jedyną metodą rozwojową, w szczególności na terenach, które takiej infrastruktury społecznej nie miały - uważa wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Do budowania mieszkań na wynajem w modelu PRS prezydent jest przekonana. Ale to nie korzyści podatkowe są najważniejsze. Jej zdaniem wybuch wojny na Ukrainie pokazał, jak płytki jest rynek najmu w Polsce. Jak bardzo trzeba, by się pogłębił i ucywilizował. - Aspekt społeczny w tym przypadku jest nie do przecenienia. Utkniemy z rozwojem, jeśli nie będziemy mieć dobrej podaży mieszkań na wynajem – podkreśla Gruszecka-Spychała.

Ze specyficznym położeniem nadmorskim i obecnymi potrzebami logistycznymi, powstającymi po odejściu wielu firm z Rosji, Gdynia dostaje właśnie swoją szansę.

- Szuka dla siebie nomen omen: bezpiecznej przystani. Możemy dużo wygrać - mówi Gruszecka–Spychała.

Redevelopment: miasto odzyskane

Brownfield to opuszczone lub niedostatecznie wykorzystane miejsca, ze znanym lub podejrzewanym skażeniem środowiska.

W Toruniu są dwie lokalizacje po byłych zakładach przemysłowych: w centrum i na obrzeżach. Spotkały się z zainteresowaniem deweloperów mieszkaniowych. Miasto zmieniło plan zagospodarowania miejscowego. Dziś umożliwia wykorzystanie terenu. - Mówimy o kilkunastu hektarach terenu, które zapełnia się budynkami mieszkalnymi - mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu Miasta Torunia. W swoim mieście mógłby wskazać wiele terenów wykorzystywanych pod inwestycje mieszkaniowe i zakłady produkcyjne.

Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu Miasta Torunia

Grunty o powierzchni 260 ha, pozostałość po producencie włókien poliestrowych Elana, Toruń przekształcił w park przemysłowy z prawdziwego zdarzenia: dominują tu firmy automotive. – Mamy jedną z największych kuźni w północnej Polsce. Co trzeci TIR jeździ na częściach produkowanych w Toruniu - mówi Szarszewski. W tym samym parku przemysłowym firmy powstają części na przykład dla Volkswagena. W tym roku uruchomiono kolejną linię produkcyjną. To podzespoły samochodów Tesli. - Tereny brownfieldowe zyskują na zainteresowaniu. Ale nie ma boomu inwestycyjnego - uważa dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu Miasta Torunia.

Ale Toruń konsekwentnie działa. - Przy węźle autostradowym stworzyliśmy strefę inwestycyjno-logistyczną Toruń Wschód. Mamy wyprzedane 90. proc gruntów. Pierwsze inwestycje już wychodzą z ziemi - opowiada Szarszewski.

W tej samej strefie w tym roku powstały dwa potężne obiekty logistyczne. Inny inwestor jeszcze w tym roku ruszy z inwestycją tym razem w parku przemysłowym Elano. - Na przekór opiniom o rynku biurowym, w Toruniu w zeszłym tygodniu oddaliśmy przestrzeń biurową klasy A. Na koniec roku firma z branży IT będzie budowała kolejne dwa biurowce - wylicza Łukasz Szarszewski.

Inwestycje się toczą, choć u inwestorów widać postawę ostrożnościową.

