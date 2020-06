Milionowe inwestycje na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko

Panattoni wybuduje dla swoich klientów zakład produkujący elektryczne ładowarki do samochodów oraz nowoczesny terminal przeładunkowy. Inwestycje powstaną na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zarządzanego przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

- Nasz park naukowo – technologiczny jest w pełni uzbrojony i ma dogodne położenie komunikacyjne. To doskonałe miejsce na inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki temu Powiat Rzeszowski i cały nasz region staje się atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, zarówno dla młodych, świetnie wykształconych osób, jak i fachowców z wieloletnim doświadczeniem. Z dumą i satysfakcją możemy zatem powiedzieć, że nasz pomysł, aby na tym terenie powstało „Dworzysko”, okazał się strzałem w dziesiątkę – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Nowe inwestycje wybudowane zostaną dla firm: Phoenix Contact E-Mobility oraz DB Schenker.

Phoenix Contact E-Mobility to część grupy Phoenix Contact - światowego lidera innowacyjności w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, który dociera ze swoimi rozwiązaniami do ponad 100 krajów, zatrudniając na całym świecie łącznie ok. 18 000 osób.

W „Dworzysku” firma będzie m.in. produkować nowoczesną technologię ładowania samochodów elektrycznych, a wyprodukowane tutaj podzespoły eksportowane będą do ponad 10 krajów Europy Zachodniej.

Zakład zostanie wybudowany na terenie obejmującym ok. 15 tys. m kw. Koszt całej inwestycji: 11,5 mln euro. Obiekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2020 i 2021 r. Pracę znajdzie tutaj ok. 330 osób.

Kolejnym obiektem wybudowanym na terenie „Dworzyska” przez Panattoni będzie terminal przeładunkowy dla firmy BD Schenker.

BD Schenker to firma z ponad 140 – letnim doświadczeniem w logistyce, obsługująca przemysł i handel przy wykorzystaniu transportu lądowego, lotniczego i frachtu oceanicznego.

Budowany dla niej terminal przeładunkowy, o metrażu 6, 000 m2,. powstanie na działce o powierzchni pond 4 ha. Wartość planowanej inwestycji (włączając wartość gruntu) – 9,725,.000 euro. Zatrudnienie przy budowie terminala znajdzie 66 osób. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada br.

- W ramach infrastruktury towarzyszącej, na terenie obu wspomnianych inwestycji między innymi : powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, zamontowane zostaną kolektory słoneczne oraz energooszczędne oświetlenie typu LED. Bardzo ważne przy tym jest zapewnienie inwestora, że działalność gospodarcza prowadzona będzie tutaj w oparciu o znajomość lokalnego rynku i współpracę ze znajdującymi się w naszym regionie jednostkami naukowo – badawczymi, a także uczelniami w zakresie prowadzenia w nowo powstałych zakładach praktyk i staży studenckich - mówi Waldemar Pijar, sekretarz Starostwa Powiatowego, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów – Dworzysko”.