Dąbrowa Górnicza we współpracy z KSSE przygotowały dla inwestorów ponad 7 ha terenów inwestycyjnych w obszarze Kazdębie i ponad 50 ha na terenie Tucznawy. Oferta odpowiada na potrzeby każdego przedsiębiorcy – bez względu na skalę biznesu.

Tereny inwestycyjne Kazdębie przy ul. Koksowniczej w Dąbrowie Górniczej są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm.

Grunty inwestycyjne w rejonie Tucznawa to propozycja Dąbrowy Górniczej i KSSE skierowana zarówno dla dużych, jak i małych inwestorów.

Tereny inwestycyjne na obszarach Kazdębie i Tucznawa położone są w niedalekiej odległości od siebie, co umożliwia współpracę podmiotów lokujących biznes w Dąbrowie Górniczej.

Oba obszary inwestycyjne Dąbrowy Górniczej objęte są granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co pozwala firmom skorzystać, m.in. z ulg podatkowych.

Dąbrowa Górnicza ma wszystko, czego potrzeba do stworzenia dobrych warunków dla firm poszukujących miejsca na biznes – od przygotowanych i uzbrojonych gruntów, przez promocję, po atrakcyjne warunki wynikające ze współpracy z Katowicką SSE, która w rankingu Financial Times - fDi Intelligence „Global Free Zones of the Year 2023” została uznana za najlepszą strefę w Europie i czwartą na świecie.

Dąbrowa Górnicza postawiła na aktywny dialog i merytoryczną obsługę inwestorów. Powołany przez gminę Pełnomocnik Prezydenta nadzoruje i pomaga przedsiębiorcom w sprawnej realizacji inwestycji, m.in. w zakresie pozwoleń czy przyłączeń. Biznes to docenia – mówi Mateusz Rykała, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Miasto otwiera się na wszystkie branże i przygotowało wspólnie z KSSE, jako zarządzającym obszarami, ofertę dla każdego formatu firm w ramach Kazdębia i Tucznawy.

Dąbrowa Górnicza we współpracy z KSSE przygotowały dla inwestorów ponad 7 ha terenów inwestycyjnych w obszarze Kazdębie i ponad 50 ha na terenie Tucznawy. mat.pras.

Obszar Kazdębie dedykowany jest firmom z sektora MŚP. Na kompleksowe przygotowanie tych terenów Miasto otrzymało wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Natomiast w Tucznawie zainwestować mogą wszystkie podmioty – bez względu na skalę działalności i wielkość firmy.

Zobacz więcej: Dąbrowa Górnicza: Tereny inwestycyjne Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza (0,45 ha-2,05 ha)

Te wielohektarowe zespoły gruntów położone są od siebie w niedalekiej odległości. Bliskość daje możliwość sprawnego kooperowania firm działających na obu obszarach, np. mniejsze podmioty i dostawcy dużych firm, m.in. z Tucznawy, mogą ulokować się na Kazdębiu.

Tereny inwestycyjne Kazdębie przy ul. Koksowniczej w Dąbrowie Górniczej są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm. mat.pras.

Dodatkowo, oba zespoły terenów inwestycyjnych objęte są granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co pozwala firmom uzyskać dodatkowe korzyści z inwestycji. KSSE przyznaje podmiotom inwestującym na jej obszarze pomoc publiczną, m.in. ulgę w podatku dochodowym PIT/CIT, którą firma może wykorzystać w okresie 12 lub 15 lat - w zależności od miejsca inwestycji.

Kazdębie dla MSP

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach miasto Dąbrowa Górnicza, we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, przygotowało znakomicie zlokalizowane i uzbrojone tereny inwestycyjne w obszarze Kazdębie, objętym granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren oddalony jest ok. 11 km na wschód od centrum Dąbrowy Górniczej, w sąsiedztwie ul. Koksowniczej i drogi krajowej DK 790.

Nieruchomości wystawione na sprzedaż w Kazdębiu, mat.pras.

Kompleks składa się z 8 działek o powierzchni od 0,45 ha do 1,18 ha z możliwością zakupu i łączenia sąsiadujących ze sobą działek. Nieruchomości te są przeznaczone pod usługi, produkcję, składy lub magazyny.

Łączna powierzchnia kompleksu wynosi 7,0036 ha. Wszystkie proponowane grunty są niezabudowane i poddane kompleksowej makroniwelacji.

Tereny będzie można kupić w przetargach organizowanych przez KSSE w dniu 24 listopada 2023 roku.

Planowane licytacje dotyczą trzech działek położonych w obrębie Strzemieszyc Małych. Cena wywoławcza pierwszej działki o powierzchni 0,9325 ha wynosi 1 704 230 złotych netto, drugiej - liczącej 0,8039 ha – 1 469 180 złotych netto oraz trzeciej o powierzchni 1,0829 ha – 1 979 130 złotych netto.

Tereny inwestycyjne Kazdębie przy ul. Koksowniczej w Dąbrowie Górniczej są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm. mat.pras.

Szczegółowych informacji na temat terenów udziela Bartłomiej Leszczyński, dyrektor Dyrektor Działu obsługi inwestorów i terenów inwestycyjnych Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej.

Tucznawa dla dużych i małych

Tucznawa to aktualnie największy teren inwestycyjny w południowej Polsce obejmujący ponad 266 ha, z czego 211 ha przeznaczono na działki, a pozostałą część na niezbędną infrastrukturę, w tym: drogi, zbiorniki retencyjne oraz przyłącza sieci energetycznych czy wodno-kanalizacyjnych.

Kazdębie i Tucznawa przyciągnęły już wielu polskich i zagranicznych inwestorów. Na zdjęciu tereny w Tucznawie. mat.pras.

Działki są doskonale skomunikowane i posiadają łatwy dostęp do głównych szlaków drogowych, m.in. autostrad A1 i A4, drogi ekspresowej S1 i krajowej DK 94.

Właśnie w tym rejonie Dąbrowa Górnicza i KSSE przygotowały na sprzedaż działki liczące od 0,0272 ha do 26,0964 ha z możliwością łączenia sąsiadujących terenów.

Kazdębie i Tucznawa przyciągnęły już wielu polskich i zagranicznych inwestorów. Na zdjęciu tereny w Tucznawie. mat.pras.

Nieruchomości te są przeznaczone pod produkcję, usługi, składy lub magazyny, a także wielofunkcyjne strefy przemysłowo-usługowe czy urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Większość gruntów posiada przyłącza wodne, gazowe, elektryczne oraz telekomunikacyjne.

W doborowym sąsiedztwie i na dobrych warunkach

Kazdębie i Tucznawa przyciągnęły już wielu polskich i zagranicznych inwestorów. W strefie w Tucznawie ulokowały swoje projekty, m.in. japońska fabryka NGK Ceramics, produkująca filtry cząstek stałych, robione z węglika krzemu i stosowane w samochodowych układach wydechowych, SK Hi-tech Battery Materials Poland, spółka z branży elektromobilności należąca do koreańskiego koncernu SK Innovation, producent kawy Instanta, włoska firma Brembo i producent szyb zespolonych Press Glass. Działki inwestycyjne w Tucznawie posiadają także Schade Polska (magazyny i logistyka), Outokumpu Distribution Polska (wyroby stalowe) i JassBoard (produkcja tektury).

Kazdębie i Tucznawa przyciągnęły już wielu polskich i zagranicznych inwestorów. Na zdjęciu tereny w Tucznawie, mat.pras.

Z kolei nieruchomości w Kazdębiu kupiły firmy: JM Stale, producent prefabrykatów zbrojeniowych i konstrukcji, Calmtec, zajmujący się wykonawstwem konstrukcji stalowych, urządzeń dla przemysłu oraz instalacji technologicznych, a także Alnet Banach, producent okuć budowlanych i klamek drzwiowych i okiennych.

Kazdębie i Tucznawa przyciągnęły już wielu polskich i zagranicznych inwestorów. Na zdjęciu tereny w Tucznawie, mat.pras.

W bezpośrednim sąsiedztwie przygotowanych przez gminę działek w Kazdębiu znajdują się inwestycje firmy Mecacontrol, należącej do hiszpańskiego producenta form wtryskowych, artykułów i komponentów z plastiku dla przemysłu motoryzacyjnego i gospodarstwa domowego, Ficomirrors, wchodzącej w skład grupy Ficosa, specjalizującej się w produkcji lusterek samochodowych i zbiorników do systemów spryskiwaczy szyb oraz Sigro II, producenta drewna klejonego.