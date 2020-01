Moris Polska zmodernizuje kompleks basenowy w Legnicy

Stołeczna firma generalnego wykonawstwa Moris Polska podpisała umowę na kolejną inwestycję z zakresu budownictwa sportowego. Firma wygrała przetarg legnickiej spółki miejskiej Strefa Aktywności Gospodarczej na modernizację odkrytego kompleksu basenowego w tym mieście przy ulicy Stromej. Kontrakt w formule „projektuj i buduj” będzie realizowany od stycznia br. do połowy roku 2021.

Realizację tę komentuje prezes Moris Polska Maurycy Bryła: – W relatywnie krótkim czasie będzie to dla nas już czwarta umowa na budowę kompleksu basenowego. Cieszymy się z tego kontraktu, ponieważ rynek wyraźnie dostrzega, iż jesteśmy w najwęższej krajowej czołówce realizatorów tego typu inwestycji i że jest to jedna z naszych bardzo ważnych specjalizacji. Kontrakt legnicki jest dla nas interesujący, ponieważ jest wielowątkowy i spoczywa na nas odpowiedzialność za różne czynniki, nie tylko za proste zbudowanie obiektu. Parafrazując przetargową formułę »projektuj i buduj« dla nas w tym przypadku oznacza ona »przeprojektuj i buduj«, ponieważ odpowiadamy za skorygowanie wcześniejszego projektu, jakim dysponuje nasz partner-inwestor. Następnie musimy znaleźć »złoty środek« w proporcji koszt-efekt, czyli w ramach budżetu dać społeczności Legnicy możliwie najlepsze rozwiązania technologiczne i funkcjonalne. Czynnik trzeci to zmodernizowanie obiektu według nowego projektu. Mamy w tym olbrzymie doświadczenie i jestem przekonany, że legnicka społeczność na długie dekady będzie cieszyła się latem swoim nowym obiektem rekreacyjnym..

W ostatnim okresie Moris Polska oddał do użytku dwa zbudowane przez siebie obiekty tego typu w Warszawie – na Moczydle i w Powsinie. Trzeci, w Wiśle-Malince, jest obecnie w trakcie realizacji. Nowy projekt kompleksu basenowego w Legnicy będzie gotowy w pierwszej połowie tego roku, ale wejście na plac budowy ma miejsce już obecnie, ponieważ pewien zakres prac rozbiórkowych jest niezależny od przyszłego projektu. Tę fazę inwestycji można realizować natychmiast.

Po modernizacji Legnica otrzyma kompleks rekreacyjny, na który złożą się brodzik dla dzieci, basen pływacki, zespół trzech zjeżdżalni oraz wodny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Oprócz tego gruntownie zmodernizowane zostaną budynki szatni oraz budynki socjalne i gospodarcze.

