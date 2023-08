Na portalu Propertystock.pl pojawiła się oferta sprzedaży obiektu multifunkcyjnego, położonego w miejscowości Małkowo (woj. pomorskie). Cena nieruchomości wynosi 2 670 000 zł.

Nieruchomość położona jest przy ul. Gdyńskiej w Małkowie (ruchliwa Droga Krajowa nr 20 pomiędzy Chwaszczynem, a Żukowem), posiada doskonałą ekspozycję, bardzo dobry wjazd oraz obszerny teren na parking. W budowie niedaleko nowa Obwodnica Trójmiasta co jeszcze bardziej poprawi dojazd do nieruchomości, dojazd od węzła Miszewo zajmie ok 3 minut!

Obiekt ma łączną powierzchnię ok 1220 m.kw. i składa się na niego m.in.:

dom mieszkalny , dwukondygnacyjny +poddasze +piwnica, powierzchnia domu 267 m.kw. - możliwość przerobienia na biuro lub pokoje

hala /obecnie warsztat o pow. ok 180 m.kw. (spora wysokość ok 5 m.) z pomieszczeniami dodatkowymi

sala przygotowana z myślą o restauracji (sala główna o powierzchni ok 90 m.kw. wraz z pomieszczeniami dodatkowymi - kuchnia, zaplecze itd.)

część przygotowana z myślą o działalności hotelowej - 4 odrębne pokoje z łazienkami na piętrze

- 4 odrębne pokoje z łazienkami na piętrze dodatkowo duże, wysokie poddasze do dodatkowej adaptacji

Teren objęty jest MPZP, który przewiduje różnego rodzaju działalność usługową.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 670 000 zł

Powierzchnia: 1 220 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Multifunkcyjny obiekt do kupienia w woj. pomorskim

