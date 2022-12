Korporacja Budowlana DORACO, pełniąca funkcję generalnego wykonawcy, dokonała symbolicznego zawieszenia wiechy na budynku realizowanym na zlecenie Telewizji Polskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele inwestora - Telewizji Polskiej wraz z Dyrektorami Działów wspomagających realizację inwestycji, przedstawiciele Biur Projektowych oraz Biura Konstrukcyjnego i osoby z ramienia Korporacji Budowlanej DORACO wraz z podwykonawcami.

Budowa hali zdjęciowej jest niezwykle ciekawym projektem pod względem inżynierskim, wpisującym się doskonale w nasze kompetencje. Jednym z wyzwań jest zapewnienie idealnej akustyki we wszystkich sześciu powstających modułach zdjęciowych, gdzie prowadzona będzie produkcja telewizyjna. Przestrzenie docelowo będą umożliwiały prowadzenie nagrań i organizację wydarzeń z udziałem nawet 300 osób. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończyliśmy już roboty konstrukcyjne i przystępujemy do prac wykończeniowych. Oddanie do użytkowania gotowego obiektu planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r. – powiedział Wojciech Bróż, Dyrektor Kontraktu, Korporacja Budowlana DORACO.