Większość powierzchni Polski nie jest pokryta planami miejscowymi, które w sposób jednoznaczny wskazują możliwości zagospodarowania działki. Ryzyko błędnej decyzji jest zdecydowanie większe niż w przypadku kupna mieszkania czy domu.

Przy braku MPZP, kluczowe jest spełnienie warunku tzw. dobrego sąsiedztwa.

W przypadku kiedy gmina jest w trakcie sporządzania planu miejscowego, może zawiesić postępowanie o wydanie decyzji WZ na 9 miesięcy.

Działka musi mieć też możliwość przyłączenia do prądu, pozostałe media sieciowe można zastąpić budową studni czy oczyszczalni ścieków.

W przypadku braku planu miejscowego (MPZP) inwestycję można realizować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest po spełnieniu kilku przesłanek, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kluczowe jest spełnienie warunku tzw. dobrego sąsiedztwa: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy - mówi Agata Gusta, rzeczoznawca majątkowy Sinre.

- Ponieważ kryteria spełnienia tego warunku nie są ostre, wiele zależy od konkretnej gminy. W niektórych gminach podchodzi się do tej kwestii dość liberalnie, w innych wręcz przeciwnie. Dlatego warto przed zakupem zapytać w urzędzie jakie są perspektywy na uzyskanie decyzji WZ, a najlepiej uzyskać tę decyzję przed zakupem działki, aby ograniczyć ryzyko problemów z zabudową - dodaje ekspertka.

Po informacje - do gminy

Trzeba wiedzieć, że w przypadku kiedy gmina jest w trakcie sporządzania planu miejscowego, może zawiesić postępowanie o wydanie decyzji WZ na 9 miesięcy.

- Gdy sporządzanie planu jest na początkowym etapie może to opóźnić planowaną budowę, a w przypadku kiedy jest już prawie gotowy, spowodować, że nie będziemy mogli postawić na działce tego co zamierzaliśmy - mówi Agata Gusta. - Dlatego zawsze warto sprawdzić czy gmina prowadzi postępowanie w zakresie sporządzania planu na danym terenie i czy już wiadomo na co będzie przeznaczona działka, którą jesteśmy zainteresowani.

Inne kluczowe warunki, jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać decyzje WZ, związane są z dostępem do mediów i drogi.

- Działka musi mieć uregulowany dostęp do drogi publicznej, a jeżeli nie ma, będzie trzeba ten dostęp uzyskać np. poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej na działkach sąsiednich, co jest możliwe, ale czasochłonne. Inny możliwy problem to położenie działki przy drodze publicznej, ale bez możliwości urządzenia zjazdu – taka sytuacja w szczególności może wystąpić w przypadku lokalizacji działki przy drodze szybkiego ruchu - wyjaśnia Agata Gusta.

Działka musi mieć też możliwość przyłączenia do prądu, pozostałe media sieciowe można zastąpić budową studni czy oczyszczalni ścieków.

Jakie oznaczenie użytku gruntowego?

Istotne jest także oznaczenie użytku gruntowego działki. Dużo łatwiej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w przypadku działek oznaczonych jako grunt zabudowany (np. B, Ba) lub rolny, klas IV-VI.

Grunty rolne klas I-III, w przypadku chęci ich zabudowy, wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, która nie zawsze jest wydawana. Lepiej unikać zakupu tego typu gruntów, jeśli mamy plany odnośnie zabudowy - radzi Agata Gusta.

Przeszkodą w zabudowie gruntu nieobjętego planem miejscowym mogą być inne ograniczenia, takie jak: położenie gruntu na terenie parku krajobrazowego (i związany z tym dość powszechny obecnie zakaz zabudowy w odległości 100 m od jeziora), na terenie zagrożonym powodzią, czy obszarze zadrzewionym, gdzie istniejące drzewa wymagają zgody na wycinkę.

Ekspertka Sinre podaje przykład klientów którzy w 2021 r. nabyli nieruchomość z wydaną decyzją WZ na budynek mieszkalny jednorodzinny.

- Działka była położona w otoczeniu domów mieszkalnych i gruntów niezabudowanych, w ostatnich latach w okolicy powstawały nowe budynki mieszkalne na podstawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2018 r. gmina przystąpiła do sporządzania planu, który ostatecznie wszedł w życie w 2022 r., wykluczając lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej na całym terenie, który objął - opisuje Agata Gusta. - Kupujący wiedzieli o fakcie sporządzania planu, ale nie przypuszczali, że wprowadzi on tak istotne ograniczenia. Brak wiedzy spowodował, że nie wystąpili w odpowiednim czasie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Prawomocne pozwolenie na budowę pozwoliłoby im na zabudowę działki, pomimo ustaleń nowego planu, natomiast decyzja WZ, zgodnie z prawem, po wejściu w życie planu wygasła - dodaje.

Jak informuje, osoby te pozostały z działką, której wartość stanowi obecnie niewielki procent jej wartości sprzed wejścia w życie planu. A ta była duża, gdyż mowa o bardzo atrakcyjnym z perspektywy zabudowy mieszkaniowej obszarze miasta. - Pozostało im ubieganie się od gminy odszkodowania z tytułu utraty wartości działki w związku z wejściem w życie planu. Podstawą do określenia wartości poniesionej szkody jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - wyjaśnia Agata Gusta.

