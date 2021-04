Na Mazowszu nie brakuje atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

Całoroczny wolumen transakcji inwestycyjnych w 2020 r. w Polsce wyniósł 5,29 mld euro i odnotował spadek o 32 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Choć ograniczenia związane z koronawirusem spowolniły rynek nieruchomości, to jednak go nie zatrzymały.

Jak podaje agencja doradcza Savills, za niemalże połowę (49,4 proc. całorocznego wolumenu, wzrost o 65 proc. w porównaniu z rokiem 2019) wolumenu transakcji odpowiadają te zainwestowane w rynek magazynowy. Aż 2,61 mld euro inwestycji w tym sektorze to dowód na ciągle rosnący popyt na magazyny i skutek m.in. przyspieszenia w sektorze e-commerce.

Ale także sektor biurowy nie ucierpiał w takim stopniu, jak początkowo sądzono. Wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła tu 1,98 mld euro (spadek o 48 proc. w porównaniu z rokiem 2019). Pomimo pandemii wciąż zawierane były transakcje najmu powierzchni biurowych, co w 2021 roku może dać inwestorom komfort do powrotu do lokowania kapitału w tym sektorze, podają eksperci Savills. Rok 2020 był za to korzystny dla segmentu apartamentów na instytucjonalny.

Czy w dłuższej perspektywie nieruchomości w Polsce zachowają status jednych z najbardziej pożądanych aktywów inwestycyjnych? Wskazuje też na to rosnąca liczba ofert zakupu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, którą obserwować można na platformie www.Propertystock.pl. Na które z nich warto szczególnie zwrócić uwagę województwie mazowieckim?

Powierzchnia: 8 600 mkw. Działka mieszcząca się w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej 79 Katowice - Kraków - Warszawa. Wokół zabudowa usługowo-mieszkaniowa. Przeznaczenie nieruchomości w planie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w formie wolnostojących budynków jednorodzinnych i bliźniaczych (dwurodzinnych); dopuszcza się działalność usługową w budynkach mieszkalnych.

Cena: 18 060 000 zł

