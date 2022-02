Na rynku dominują działki drogie i z problemami

Część działek na rynku to posiadłości o nieprzeprowadzonym postępowaniu spadkowym. Ekspert przyznał, że deweloperzy obawiają się zakupu działek, które wymagają postępowania sądowego lub administracyjnego.

Z wywiadu rp.pl wynika, że zakup działki zajmuje obecnie od kilku miesięcy do kilku lat. Igor Łukasik, prezes IŁ Capital twierdzi, że działki do 5 tys. PUM cieszą się zainteresowaniem średnio 15 chętnych. Większe działki mają mniej chętnych, jednak Łukasik ocenia, że pięciu potencjalnych kupców w przypadku jednej działki to duża konkurencja.