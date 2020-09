Na Śląsku rośnie nowy hub

KSSE od wielu lat jest kojarzona z motoryzacją. Obecny trend związany z rozwojem elektromobilności jest szansą na rozwój tej gałęzi przemysłu w Katowickiej Strefie.

Jak przypomniał prezes Michałek w rozmowie z portalem WNP.PL, która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przed niespełna rokiem udało się jej pozyskać strategicznego inwestora - koreańską firmę SK Innovation.

Przeznaczy ona ponad 1 mld zł na budowę zakładu w Dąbrowie Górniczej. To pierwsza fabryka tego koncernu w Polsce. Planuje ona zatrudnić co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 r.

Poprzez budowę fabryki separatorów baterii litowo-jonowych SK Innovation chce zwiększyć moce produkcyjne generowane przez zakłady w Korei Południowej.

Więcej na WNP.pl