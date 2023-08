Do portalu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż działka inwestycyjna pod usługi lub mieszkania. By kupić nieruchomość, trzeba wyłożyć 3,4 mln zł.

Nieruchomość położona jest przy ul. Komitetu Obrony Robotników na warszawskich Włochach. Działka o pow. 851 m2 zabudowana domem jednorodzinnym pow. mieszk. ok. 220 m2, z piwnicami o pow. ok. 140 m2 i strychem, oraz pawilonem handlowym/biurowym o pow. uż. ok. 45 m2.

Teren z potencjałem do wykorzystania zarówno pod budownictwo komercyjne jak i mieszkaniowe.

Zalety lokalizacji:

bezpośrednie otoczenie Lotniska Chopina na Okęciu,

ekspresowy dostęp (2,5 km) do południowej części obwodnicy Warszawy (S2), również przez drogę ekspresowa S79,

dworce PKP: Zachodni - 5 km, Centralny - 6 km

stacja (SKM, KM) Warszawa Rakowiec - 1,5 km

przystanki autobusowe i tramwajowe w promieniu maks. 300 m.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 400 000 zł

Powierzchnia: 851 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Działka inwestycyjna pod usługi lub mieszkania niedaleko Okęcia na sprzedaż

