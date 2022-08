Przedsiębiorstwo jest zlokalizowane 7 km od wjazdu na drogę ekspresową S7 oraz 11 km od Gdańska Głównego. Usytuowane bezpośrednio przy kanale martwej Wisły co zapewnia duże możliwości rozwoju nie tylko w branży rybnej. Istnieje sporo możliwości przerobienia hali, budynków i terenu wokół pod własną działalność. Atutem jest również przystanek autobusowy ok. 100m od bramy wjazdowej na teren firmy.

W skład sprzedaży wchodzi funkcjonująca przetwórnia ryb o powierzchni 1021 m2. Wolnostojący dom mieszkalny. Magazyny do przechowywania ryb żywych. Staw rekreacyjny ok. 7000 m2. Budynki biurowe razem z chłodnia do sprzedaży ryb świeżych. Warsztat oraz zaplecze techniczne. Sprzęt transportowy. Teren 33 073m2.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Warunki sprzedaży

Cena: 7 000 000 zł

Powierzchnia: 33 073 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Na sprzedaż hala pod produkcję spożywczą w Gdańsku