Na terenie Pomorskiej SSE powstała jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie

Na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku-Kokoszkach powstała jedna z najnowocześniejszych fabryk w Europie, która będzie mogła wyprodukować do 500 tys. mkw. elementów przeznaczonych w dużej mierze dla budownictwa mieszkaniowego.

To piąty zakład produkcyjny czołowego wytwórcy konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Już teraz zgromadzone zamówienia pokrywają około 60% przewidywanej na rok 2020 produkcji rocznej zakładu.

Inwestycja Pekabeksu jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku. Nowy zakład jest wyposażony w pełni zautomatyzowane linie do produkcji płyt typu filigran, ścian z podwójnego filigranu i ścian z izolacją, a także ścian pełnych. Wartość inwestycji to ponad 65 mln zł.

- Nasze produkty można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również biurowym. Sprawdzają się idealnie w budownictwie inżynieryjnym, przy budowie parkingów, ścian oporowych, ścian wykopu, a także podczas budowy przy granicy istniejącego budynku. Ściany produkowane będą w dwóch typach - 2F, czyli podwójny filigran oraz 2FI, czyli podwójny filigran z izolacją. Zakładane docelowe moce produkcyjne wynoszą ok. 500 tys. mkw. gotowych produktów rocznie. Już teraz posiadamy zamówienia na około 60% rocznych możliwości zakładu – mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex.

Przed rynkiem elementów prefabrykowanych używanych w budownictwie rysują się coraz lepsze perspektywy. Jego udział w krajowym rynku budowlanym wzrasta z roku na rok. Presja na wzrost wynagrodzeń połączona z brakiem pracowników oraz atrakcyjność produktu dają szereg przewag konstrukcjom prefabrykowanym nad budownictwem tradycyjnym.

- Realizowanie obiektów z prefabrykatów jest szybsze i wymaga znacznie mniejszej liczby pracowników na placu budowy. Czas budowy może być nawet dwukrotnie krótszy. Nowoczesne prefabrykaty zapewniają lepszą izolację termiczną, co budownictwo tradycyjne, a badania dotyczące dźwiękoszczelności i akustyki mieszkań wykazały, iż przewyższają polskie normy obowiązujące od 2021 r. Wśród pozostałych przewag można wymienić m.in. uniezależnienie od pogody i możliwość budowy przez 12 miesięcy w roku, a także montaż z kół, czyli bezpośrednio z pojazdów, które dowożą elementy na budowę. Nie ma konieczności organizowania magazynu materiałów na placu budowy, co przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa i ma wpływ na środowisko. Wiele zalet budownictwa z prefabrykatów sprawia, że jest ono bardzo rozpowszechnione na rynku skandynawskim. W Szwecji ponad 80% mieszkań powstaje z prefabrykatów – wylicza prezes Robert Jędrzejowski.

