Konsorcjum Polimeksu Mostostalu oraz Polimeksu Infrastruktury zawarło umowę ze spółką LOT Aircraft Maintenance Service, której przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Spółka LOTAMS wybrała konsorcjum, które wybuduje bazę obsługi technicznej samolotów przy Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

Umowa została zawarta pomiędzy LOTAMS a konsorcjum.

W jego skład którego wchodzą Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura.

Jak podaje rzeszowski oddział portalu Wyborcza.pl, konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura, będzie budować dla LOTAMS bazę obsługi technicznej samolotów, która jest zapowiadana jako jedna z największych i najnowocześniejszych w Europie. Budowa ma potrwać 21 miesięcy, pomijając prace projektowe. Także bazy serwisowej LOTAMS w Jasionce będzie można się doczekać najwcześniej w 2025 roku.

Ma to być jedna z największych i najnowocześniejszych w Europie baz obsługi technicznej samolotów. Szacowany koszt inwestycji to ok. 220 milionów złotych.

