Nad morzem czy w górach? Te działki czekają na nowych właścicieli!

Czy rok 2021 rok okaże się ostatecznie lepszy dla branży turystycznej niż rok ubiegły? Nawet jeśli tak się stanie, wiele pensjonatów, ośrodków i hoteli już zdążyło zmienić właścicieli lub jest właśnie w trakcie zmiany inwestora. Na rynku pojawia się także coraz więcej ofert sprzedaży terenów inwestycyjnych i działek budowlanych, często w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, tuż przy plaży, z widokiem na góry, z własną linią brzegową.

Przyjrzeliśmy się ofertom sprzedaży terenów inwestycyjnych w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych w Polsce z platformy www.propertystock.pl.

Teren inwestycyjny na sprzedaż/Brenna

Nieruchomość stanowi nieogrodzony, nieuzbrojony i niezagospodarowany teren dawnych łąk i pastwisk wzdłuż potoku Leśnica. Przeznaczenie nieruchomości - według ustaleń do planu zagospodarowania przestrzennego to tereny sportowo-turystyczne i wypoczynkowe wraz z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

Cena: 528 900 zł

Teren pod pensjonat lub hotel/Lądek-Zdrój

Teren położony w malowniczej części turystycznej miejscowości o przeznaczeniu pod usługi hotelarskie, pensjonaty - MPZP ; budynki do 12 m wysokości. Dostęp do: wody, prądu, kanalizacji. Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Powierzchnia: 6500 m2.

Cena: 325 000 zł

Działka pod zabudowę wielkorodzinną/Cieplice

Działka zabudowana w willowej dzielnicy uzdrowiska Cieplice Śl. /Dzielnica Jeleniej Góry/. Obowiązujący PZP z funkcją zabudowa wielorodzinna , handel do 400 m powierzchni sprzedaży. Budynek mieszkalny o powierzchni 600 m2 do adaptacji na niezależne mieszkania. Do zrealizowania kolejne dwa budynki wielorodzinne z parterami komercyjnymi. Powierzchnia: 3300 m2

Cena: 790 000 zł

