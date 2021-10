Najbardziej atrakcyjne miasto dla biznesu w Polsce? Szefowie firm nie mają wątpliwości

Zagraniczni inwestorzy uznali Wrocław za jedną z najlepszych lokalizacji w Europie.

Inwestorów do Wrocławia przyciąga dynamicznie rozwijająca się infrastruktura oraz wysoka dostępność powierzchni biurowej - ponad 106 tys. mkw. w budowie.

Mocną stroną Wrocławia są kadry o kompetencjach analitycznych i finansowych, a także obecność kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach lingwistycznych.

Wrocław, polska stolica IT i miasto, które od kilku dekad jest kojarzone z nowoczesnymi technologiami. Stolica Dolnego Śląska jest także domem dla dużych międzynarodowych centrów typu BPO i SSC. Od 1997 r. w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firmy zainwestowały ponad 9 mld zł. Zdecydowały się także zatrudnić ponad 16 tys. pracowników, dwukrotnie więcej niż planowały.

Najnowsza, 3. edycja cyklu badań Antal, Cushman & Wakefield oraz Vastint - Business Environment Assessment Study, przedstawia ocenę środowiska biznesowego we Wrocławiu przez decydentów polskich firm. Pozwala ona spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju ekonomicznym organizacji. W badaniu analizie poddano siedem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infrastruktura, przestrzeń biurowa, wsparcie administracji publicznej, potencjał edukacyjny, potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. Projekt został objęty patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pro Progressio.

Wrocław awansuje w rankingu

Wśród respondentów badania Business Environment Assessment Study, którzy zadeklarowali inwestycje w rozwój geograficzny firmy, największym zainteresowaniem cieszy się Wrocław. Średnia ocena miasta wynosi 7,2 punkta (wzrost o 0,2 p w porównaniu do 2019 r.) w 10-stopniowej skali co plasuje miasto na pierwszym miejscu (ex-equo z Warszawą), Najwyższe oceny otrzymały aspekty takie jak: ocena lokalizacji jako miejsca do życia (7,9 p), potencjał edukacyjny (7,7 p) oraz potencjał biznesowy (7,7 p).