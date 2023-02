Wybieramy nowe i ciekawe nieruchomości oferowane na sprzedaż, tym razem na Mazowszu, które z wielu względów jest niezmiennie jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów dla inwestycji prywatnych i komercyjnych.

Dom opieki w okolicach Warszawy

Przedmiotowa nieruchomość to działka gruntu o powierzchni 4950 mkw zabudowana dwoma budynkami. Pierwszy to obiekt o powierzchni ok 1280 mkw wykorzystywany jako dom opieki. Budynek ma trzy kondygnacje, 25 pokoi z łazienkami w tym 19 pokoi dwuosobowych i 6 pokoi jednoosobowych. W budynku jest winda, recepcja, a do dyspozycji pensjonariuszy jest stołówka i świetlica. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne w tym kotłownia i pralnia oraz sale rehabilitacyjne i magazyny.

Drugim obiektem jest ok 150 metrowy dom mieszkalny, który również można zaadoptować na cele opiekuńcze.

Warunki sprzedaży:

Cena: 9 000 000 zł

Powierzchnia: 1 430 m2

Myjnia samochodowa w Piasecznie

Na sprzedaż doskonale prosperująca myjnia samoobsługowa. Myjnia jest przygotowana na siedem stanowisk marki „EHRLE” oddana do użytku w listopadzie 2016 r.

Atutem jest to, że jedno z siedmiu stanowisk przystosowane jest do obsługi dużych samochodów (busy, samochody dostawcze).

Działka pod myjnią jest objęta dzierżawą (akt notarialny) na okres 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne lata.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 100 000 zł

Powierzchnia: 1 600 m2

Warszawa-Mokotów: Lokal na biuro, klinikę medyczną

Na sprzedaż lokal o powierzchni ok. 1.340 m2, w budynku na Stegnach, w pobliżu skrzyżowania ulicy Sobieskiego i ul. Sikorskiego.

Lokal posiada niezależne wejścia do powierzchni z reprezentacyjnego hallu głównego, oraz niezależną komunikację windą osobową przewidzianą tylko do tego pomieszczenia. Budynek wyposażony we wszystkie wymagane instalacje m.in.: sanitarną, wentylację mechaniczną z układem chłodzenia, centralne ogrzewanie, przeciwpożarowe.

Warunki sprzedaży:

Cena: 13 878 141,20 zł

Powierzchnia: 1 342.18 m2

Działka pod magazyny w Raszynie

Oferta sprzedaży gruntu w powiecie pruszkowskim, gminie Raszyn, miejscowości Sękocin Stary. Działka usytuowana jest w niedalekim sąsiedztwie od wjazdu na drogę krajową nr 7, która stanowi część międzynarodowej trasy E77, ok 4,5 km od trasy szybkiego ruchu S8 będącej fragmentem europejskiej trasy E67. Teren oddalony ok. 18 km od centrum Warszawy.

Działka objęta planem miejscowym: produkcja, przetwórstwo przemysłowe i rzemieślnicze, handel o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa.

Warunki sprzedaży:

Cena: do ustalenia

Powierzchnia: 69 000 m2

Aparthotel na warszawskim Mokotowie

Na sprzedaż budynek z mieszkaniami pod wynajem zlokalizowany na warszawskim Mokotowie. Obiekt posiada 800 mkw powierzchni użytkowej, ok. 630 mkw PUM czyli 6 lokali podzielonych na 23 mikroapartamenty o powierzchni 25 mkw każdy. Jedna kondygnacja podziemna, garaż z 10 miejscami postojowymi. Budynek jest gotowy i oddany do użytkowania.

Oferta dotyczy całego budynku z wykończonymi i urządzonymi mieszkaniami. Każdy z lokali ma urządzoną łazienkę, kuchnię ( glazury, terakoty).

Warunki sprzedaży:

Cena: 13 800 000 zł

Powierzchnia: 800 m2

Warszawa-Żoliborz: Lokal pod działalność medyczną

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny z najemcą sieciowym z branży medycznej. Lokal przystosowany do działalności medycznej (sala operacyjna).

Obecnie czynnie działająca placówka medyczna z umową najmu do grudnia 2024 r. Lokal znajduje się w kameralnym biurowcu na Żoliborzu, dogodny dojazd komunikacją miejską i własną. Garaż podziemny a także miejsca parkingowe na parkingu naziemnym.

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 500 000 zł

Powierzchnia: 396 m2

Warszawa Śródmieście: Kamienica na sprzedaż

Na sprzedaż kamienica o powierzchni 1833m2 w bardzo dobrej lokalizacji

Warszawa-Śródmieście. Ścisłe Centrum miasta. Lokal mieści się w starej odrestaurowanej kamienicy przy Alei Jana Chrystiana Szucha.

Warunki sprzedaży:

Cena: 25 000 000 zł

Powierzchnia: 1 833 m2

Warszawa: Wyjątkowy obiekt do rozbudowy blisko Traktu Królewskiego

Oferta sprzedaży unikalnej nieruchomości do rozbudowy z Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Warszawy - blisko Traktu Królewskiego.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Warszawy, w pobliżu Traktu Królewskiego, siedziby Sejmu i Senatu RP oraz licznych ambasad i placówek dyplomatycznych. Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy i obecnie stanowi jednopoziomowy pawilon o funkcji biurowej.

Dla nieruchomości uzyskano decyzję o zmieniającą funkcję na biurowo-handlowo-gastronomiczną oraz umożliwiającą rozbudowę obiektu o kondygnację +1 oraz podpiwniczenie.

Warunki sprzedaży:

Cena: 6 500 000 zł

Powierzchnia całkowita: 1252,07 m2

Warszawa: Lokal biurowy blisko stacji Metro Rondo ONZ

Na sprzedaż w pełni wyposażone biuro, 600m od największej siedziby GOOGLE w Europie, na ulicy Pańskiej 98 pomiędzy Stacja Metro Rondo ONZ oraz Stacja Metro Rondo Daszyńskiego.

Ekspozycja wysokich witryn, zaprojektowanych wzdłuż całego lokalu, jest skierowana na stronę południową-północną-wschodnią. Powierzchnia użytkowa wynosi 152m2. Z sali konferencyjnej i gabinetu widoczny jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Tarasy (18m2 i 14m2) znajdują się od strony PKiN oraz ulicy Prostej.

Lokal znajduje się na 7 piętrze w budynku przy ulicy Pańskiej 98.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 300 000 zł

Powierzchnia: 152 m2

Pruszków: Duży obiekt pod działalność komercyjną

Wyjątkowa nieruchomość - na sprzedaż lub do wynajęcia całościowego lub części.

Obiekt można podzielić na dwie niezależne części. W jednej części na powierzchni 1500m2 znajduje się prężnie działająca siłownia w pełni wyposażona z 3 saunami.

Druga również o powierzchni 1500m2 świeżo wybudowana, z możliwością przystosowania jej np. na działalność przedszkolną lub szkołę (wysokość to 10m) bądź dozwoloną działalność.

Wewnątrz postawiona antresola z miejscem na kuchnię i restaurację a także pojedyncze salki/boksy np. na urodziny lub gabinety.

Warunki sprzedaży:

Cena: 10 000 000 zł

Powierzchnia: 5 000 m2

