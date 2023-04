CJ Logistics, największa południowokoreańska firma logistyczna, otworzyła biuro regionalne we Wrocławiu.

CJ Logistics ma swoją globalną sieć w 36 krajach.

W Polsce CJ Logistics będzie świadczyć kompleksowe usługi logistyczne dla firm koreańskich, jak również dla firm lokalnych i międzynarodowych.

Koreańczycy zwracają uwagę, że Wrocław jest jednym z głównych przystanków na kolejowej trasie transsyberyjskiej i trasie transchińskiej.

Spółka CJ Logistics chce wzmocnić swoją pozycję na europejskim rynku logistycznym - poinformował koreański portal Korea JoongAng Daily.

Kang Byung-koo, szef globalnego oddziału CJ Logistics, przekonywał w wywiadzie, że wejście do Polski jest znaczące, ponieważ to może służyć jako kamień milowy do ekspansji na nowe obszary logistyczne, takie jak transport produktów związanych z obronnością i bateriami do pojazdów elektrycznych.

Według CJ Logistics, jej nowe biuro we Wrocławiu będzie również pomocne dla firm koreańskich w Polsce.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl