Rusza budowa Aquaparku w Międzyzdrojach, jednego z największych na wybrzeżu zachodnim. Obiekt realizowany w ramach Bel Mare & Aqua Resort będzie ukończony do 2026 roku.

Aquapark będzie obiektem łączącym wiele funkcji: sport i rekreację, Spa i rehabilitację oraz infrastrukturę konferencyjno-gastronomiczną.

Inwestor, Grupa Deweloperska Prestige, powierzyła projekt uznanym architektom z 4Developments.

Koszt budowy szacowany jest na ponad 100 mln PLN.

Powstający obiekt stanowi odpowiedź na potrzeby naszych Inwestorów oraz Klientów wypoczywających w Bel Mare & Aqua Resort. Będzie to zarówno centrum wodnej rozrywki dla rodzin, miejsce odnowy biologicznej jak i nowoczesne centrum usługowo-konferencyjne – zapewnia Piotr Puchała, prezes spółki Prestige PM, realizującej inwestycję. Co ważne, cały kompleks połączony zostanie funkcjonalnymi łącznikami, co pozwoli gościom hotelowym czy właścicielom apartamentów na przejście suchą stopą z miejsca pobytu do strefy atrakcji.

Elewacja Aquaparku. Fot. Mat. pras.

Budynek składać się będzie z pięciu kondygnacji nadziemnych. Jego kubatura wyniesie blisko 40000 m3, zaś powierzchnia całkowita 17425 mkw. Inwestycja zostanie podzielona na strefy w ramach których każdy znajdzie idealny dla siebie relaks.

Zaplanowano szereg stref i funkcjonalności:

strefa rekreacji wodnej (basen, wodny plac zabaw, jacuzzi, kompleks ponad 500 metrów zjeżdżalni wodnych)

strefa zewnętrzna (basen zewnętrzny, strefa dla dzieci z zewnętrznym placem zabaw, zjeżdżalnie)

strefa rehabilitacji i body shaping (drenaż limfatyczny, kriopoliza, hydromasaż, tlenoterapia)

strefa odnowy biologicznej SPA & Wellness

siłownia i fitness

strefa usługowo-restauracyjna (bary i lekkie przekąski oferowane będą także w strefie basenowej)

centrum konferencyjne o powierzchni blisko 1500mkw. oferujące m.in. multifunkcjonalne sale wysokości 5,5 metra.

Top bar z tarasem widokowym na dachu.

Prace budowlane. Fot. Mat. pras.

Aquapark będzie obfitował w zjeżdżalnie – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – których zróżnicowany charakter zapewni maksimum wrażeń: pontonowe (pozwalające na komfortowy ślizg), twin racer (dla dwóch użytkowników, którzy mogą rywalizować w prędkości zjazdu) czy turbo (o dużym kącie zjazdu). Dostępna będzie także zjeżdżalnia Jumbo, będąca atrakcją typu Space Bowl z gigantyczną 12-metrową czaszą, tzw. cebulą.

Aquapark przyniesie radość także jego najmłodszym użytkownikom: w strefie dla dzieci (łącznie ponad 1000 mkw.), oprócz brodzika o powierzchni 150 mkw., dostępny będzie wodny plac zabaw o powierzchni 350 mkw., w którym znajdą się dodatkowe zjeżdżalnie i liczne atrakcje z morskimi kolorowymi akcentami, oraz brodzik zewnętrzny o powierzchni 60 mkw. z główną atrakcją w postaci statku pirackiego. Ofertę dla dzieci zamyka placyk zabaw na gumowej bezpiecznej nawierzchni, gdzie użytkownicy będą mogli korzystać z dysz i interaktywnych elementów tryskających wodą.

Palowanie na terenie budowy Aquaparku. Fot. Mat. pras.

Wyróżnikiem Aquaparku będą liczne zielone tarasy, na których zaplanowano funkcje rekreacyjne i relaksacyjne. Specjalne żyletki na narażonych na słońce elewacjach zacienią je pomagając w utrzymaniu komfortu termicznego budynku.

Kolejną ekologiczną nowinką jest system odzysku wody szarej i recyklingu wody deszczowej. Odzysk wody szarej to coraz częściej wybierany przez inwestorów sposób na ekonomię i ekologię. Innym zastosowanym w Aquaparku rozwiązaniem jest odzysk ciepła odpadowego z ciepłej wody czy pary.

Czujemy ogromną satysfakcję, że możemy być częścią projektu stanowiącego kolejny etap zmian w Międzyzdrojach. Nasz zespół pracował nad koncepcją, która zapewni doskonałe dopełnienie wachlarza atrakcji Bel Mare & Aqua Resort oraz stanowić będzie idealną ofertę dla mieszkańców i turystów odwiedzających Międzyzdroje. Pracując nad bryłą postawiliśmy na odpowiednią dla miasta charakterystykę obiektu. Zastosowaliśmy tarasowe rozczłonkowanie bryły tak, aby była bliska ludzkiej skali, a jednocześnie tworzyła przytulne patia dla użytkowników Aquaparku – mówi Roger Kostarczyk, właściciel biura architektonicznego AKO Architekci.

Prace budowlane przy długo wyczekiwanym aquaparku właśnie ruszyły. Wykonywane jest palowanie, w ramach którego w gruncie znajdzie się 600 stabilizujących teren pali.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl