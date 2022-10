Jesteśmy gotowi, żeby skorzystać z nowego trendu, zmieniającego światowe łańcuchy dostaw. Nearshoring to obecnie ogromna szansa dla Polski - mówi Paweł Żelich, szef praktyki Nieruchomości oraz Inwestycji Budowlanych, kancelaria Noerr.

- Mamy okazję zrobić niepowtarzalny skok rozwojowy, wręcz skok cywilizacyjny. Przez ostanie lata wypracowywaliśmy sobie świetną pozycję na mapie inwestycyjnej Europy. Jesteśmy też krajem z wypracowanym, już znakomitym kapitałem społecznym i kapitałem ludzkim, między innymi jak chodzi o jego poziom edukacyjny. Jesteśmy gotowi, żeby skorzystać z nowego trendu, zmieniającego światowe łańcuchy dostaw. Nearshoring to obecnie ogromna szansa dla Polski - mówi Paweł Żelich, szef praktyki Nieruchomości oraz Inwestycji Budowlanych, kancelaria Noerr.

Jak mówi, stoimy na progu fali projektów greenfieldowych. To są projekty z zakresu najbardziej rozwiniętego przemysłu, który oferuje nam możliwość dalszego rozwoju kraju.

- W naszym regionie Polska ma doskonałą renomę: świetną infrastrukturę, kapitał społeczny i samorządy, świetnie współpracujące z administracją rządową. To jest silne, kumulatywne wsparcie dla topowych projektów inwestycyjnych z zakresu przemysłu rozwiniętego, który właśnie przychodzi do Polski. W najbliższym czasie to właśnie to będzie ogromną szansą rozwojową dla Polski - wyjaśnia ekspert.

Dodaje, że taką szansę już w przeszłości wykorzystaliśmy, bo projekty, które do tej pory przychodziły, były zaopiekowane w naszym kraju w taki sposób, że z punktu widzenia inwestorów Polska była i jest dobrym adresem inwestycyjnym.

Podkreśla jednak, że zagrożeniem może być tylko to, że nie usuniemy szybko barier administracyjno-prawnych. Na przykład takich, jak kwestie szybszego przygotowywania terenów inwestycyjnych. - Chodzi między innymi o zagadnienia dotyczące mediów, niezbędnych dla realizowania określonych inwestycji. Ważne jest zapewnienie odpowiednich parametrów i właściwego poziomu odbioru mediów na terenach, które są atrakcyjne inwestycyjnie - mówi Paweł Żelich.

- Polski rząd, samorządy i spółki, które mają to w zakresie swojej odpowiedzialności, w tym min. spółki energetyczne, czynią naprawdę dużo, by te bariery przełamać. Ale z mojego punktu widzenia są jeszcze konieczne pewne ingerencje legislacyjne, żeby te kwestie, które pozostały nierozwiązane, rozwiązać. Wśród nich są na przykład decyzje środowiskowe i tempo ich rozpatrywania. Ważna jest także kwestia czasu, który jest potrzebny na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz nieuchronna niepewność, która jest związana z postępowaniem dotyczącym ochrony środowiskowej. Ważne jest, aby te bariery zostały przełamane - podsumowuje.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl