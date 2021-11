Nie brakuje atrakcyjnych nieruchomości na sprzedaż i wynajem. Sprawdzamy ceny

Poznań-Jeżyce: Biurowiec na sprzedaż

Nowoczesny, wielofunkcyjny budynek położony w zachodniej części Poznania. Trzypiętrowy obiekt łączy funkcję biurową i magazynową.

Lokalizacja przy ważnych szlakach komunikacyjnych umożliwia połączenie z węzła autostradowego A2 (Warszawa Berlin), lotniska Ławica oraz wyjazd w kierunku Wrocławia, Piły i Katowic W najbliższym otoczeniu znajdują się tereny rekreacyjne i mieszkaniowe.

Warunki kupna:

Powierzchnia: 4 433 mkw.

Cena: 25 000 000 zł

Pałac w zespole dworsko-parkowym pięknie położony między Dęblinem a Puławami

Pałac położony jest około 30 km od Kazimierza Dolnego, na skraju sosnowego lasu. W okolicy liczne szlaki rowerowe z wieloma punktami ornitologicznymi.

Obiekt można przygotować dla usług turystycznych: jako hotel, schronisko młodzieżowe (są opracowania i pozwolenia-potrzebna aktualizacja) lub baza dla agroturystyki. Możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej. Tutejsze tereny wykazują się ponad przeciętną atrakcyjnością dla potrzeb agroturystyki.

Zespół dworsko-parkowy w Borowinie wpisany jest do ewidencji zabytków woj. lubelskiego i objęty jest pośrednią ochroną konserwatorską- bez ograniczeń co do aranżacji wnętrz obiektu.

Warunki kupna:

Powierzchnia: 900 mkw.

Cena: 1 490 000 zł

Warszawa: na sprzedaż wynajęte lokale handlowe obok CH Arkadia

Na sprzedaż pakiet wynajętych lokali handlowych na warszawskim Śródmieściu, zlokalizowanych w bardzo ruchliwym miejscu nieopodal Centrum Handlowego Arkadia.

Lokale mają różną powierzchnię, wszystkie są wynajęte. Najemcami są firmy handlowe, biura i żłobek.

Lokale mieszczą się w rozpoznawalnym budynku apartamentowo-usługowym, mają niezależne wejścia i witryny.

Cena jest wynikową osiąganej stopy zwrotu - podaje właściciel.

Warunki kupna:

Cena: 35 685 000 zł

