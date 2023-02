Tereny inwestycyjne, hotele, magazyny czy lokale handlowo-usługowe na sprzedaż. Sprawdziliśmy najciekawsze nowe oferty nieruchomości komercyjnych na sprzedaż w serwisie PropertyStock.pl.

Poznań: Teren pod zabudowę usługową

Na sprzedaż niezabudowana nieruchomość w Poznaniu, w rejonie ulic: Brneńskiej i Anny Jantar, o łącznej powierzchni 2 774 m2.

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 4U - tereny zabudowy usługowej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 9 100 000 zł

Powierzchnia: 2 774 m2

Tczew: Kamienica przy Starówce

Na sprzedaż klimatyczna kamienica, usytuowana przy Tczewskiej Starówce.

Jak podaje właściciel, to idealne miejsce dla biznesu oraz osób szukających nieruchomości w ciekawych lokalizacjach.

Nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta, jedyne 5 minut spacerem od rynku i 10 minut spacerem od Wisły. W pobliżu pełne zaplecze handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, apteki, poczta, banki, punkty rozrywkowe i gastronomiczne, kościół, przychodnie, szpital itp.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 499 000 zł

Powierzchnia: 1 072 m2

Częstochowa: Obiekt magazynowy

Na sprzedaż obiekt magazynowo-biurowy klasy C o łącznej powierzchni 2122 mkw. Budynek usytuowany w Częstochowie, w przemysłowej dzielnicy miasta z bardzo dobrym dostępem do autostrady A1 i do centrum miasta.

Obiekt jest ogrodzony, ma 2 bramy do rozładunku/załadunku, przylega do innej nieruchomości - ma niezależny wjazd. Część nieruchomości stanowi zabudowana wiata (430 mkw.)

Warunki sprzedaży:

Cena: 27 000 000 zł

Powierzchnia: 2 122 m2

Lubelskie: Działka pod budowę szpitala w Nałęczowie

Na sprzedaż działka o pow. 9 440 mkw. położona w Nałęczowie z wydanymi warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku szpitala oraz budynku o funkcji zakładu opieki z przeznaczeniem dla 100 osób.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozytywną opinię Ministra Zdrowia (uzgodnienia bez uwag do projektu).

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 737 600 zł

Powierzchnia: 9 440 m2

Gdańsk: Atrakcyjny lokal handlowo-usługowy

Na sprzedaż lokal handlowo-usługowy o pow. 81 m2 w Gdańsku. W sąsiedztwie znajduje się: Muzeum II Wojny Światowej (50m), Filharmonia Bałtycka (700m), jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta - Żuraw Gdański (700m), hotele, w tym Hilton (400m), biura, urzędy i instytucje oraz istniejąca i sukcesywnie rozbudowywana zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Lokal z przeznaczeniem pod kawiarnię, cukiernię, salon kosmetyczny, biuro itd.

Możliwość nieodpłatnego korzystania na wyłączność z terenu 5m przed obiektem na szerokość witryny.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 400 000 zł

Powierzchnia: 81.02 m2

Apartament hotelowy w Mielnie-Unieście z widokiem na morze

Na sprzedaż apartament hotelowy z widokiem na morze lub jezioro w kompleksie Fabryka Samolotów Arche Mielno.

Teren inwestycji obejmuje obszar zabytkowej bazy lotnictwa wodnego o pow. ok. 6,5 ha. Fabryka Samolotów ma położenie z dostępem do jeziora Jamno oraz morza Bałtyckiego i plaży, na którą dotrzemy po kilku minutach spaceru przez otaczający wybrzeże las.

W pierwszym etapie powstaje budynek ze 120 lokalami z aneksami kuchennymi, w tym 6 apartamentów o standardzie wykończenia 5. Obiekt będzie oddany w ostatnim kwartale 2023 roku.

Warunki sprzedaży:

Cena: 521 550 zł

Powierzchnia: 34.77 m2

Opole: Kamienica/obiekt użyteczności publicznej w centrum

Oferta sprzedaży czterokondygnacyjnej kamienicy o łącznej powierzchni użytkowej 2 174 m2, położonej w centrum miasta, w otoczeniu historycznej zabudowy w jednej z najbardziej reprezentacyjnych lokalizacji w Opolu.

Budynek z racji lokalizacji i charakteru jest idealny na wszelkie instytucje, banki, szkoły, medycynę, wszelka użyteczność publiczna.

Warunki sprzedaży:

Cena: 10 000 000 zł

Powierzchnia: 2 174 m2

Atrakcyjna działka inwestycyjna w Łodzi

Na sprzedaż teren znajdujący się w południowo- zachodniej części Łodzi. Działka położona w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 14, której głównym celem jest połączenie miast aglomeracji łódzkiej i przyłączenie ich do dróg w kierunku Warszawy (A2), Poznania (A2), Gdańska (A1) i Wrocławia (S8). Ponadto blisko terenu przebiega odcinek drogi ekspresowej S14, która jest zachodnią obwodnicą Łodzi oraz która w niedalekiej przyszłości połączy trasę A2 z trasą S8 biegnąc południkowo po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic.

Warunki sprzedaży:

Cena: 38 000 000 zł

Powierzchnia: 190 000 m2

Stylowy hotel k/ Czarna Góra Ski Resort

Oferta sprzedaży klimatycznego hotelu w miejscowości Lądek-Zdrój, na działce o pow. ok. 5 500 m2, w otoczeniu eleganckich rezydencji, blisko Masywu Śnieżnika. Istnieje możliwość rozbudowy zgodnie z Planem Miejscowym o dodatkowy, 3-kondygnacyjny pawilon.

Obecnie hotel składa się z budynku głównego (585m2) w pięknej, odrestaurowanej kamienicy z XIX w., nowego budynku konferencyjno - rekreacyjnego (433 m2) z 2005 r., dużego terenu działki pozwalającego na rozbudowę o dodatkowy trzy-kondygnacyjny pawilon.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 380 000 zł

Powierzchnia: 1 018 m2

Gdańsk Sobieszewo: Działka pod apartamenty/hotel

Na sprzedaż nieruchomość zabudowana dwoma budynkami hotelowymi o łącznej pow. użytkowej 1010 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 130 m2.

W skład zabudowań wchodzą też domki letniskowe.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego, szacowana chłonność nieruchomości gruntowej to 4.500 PUM, z możliwością powiększenia na pomieszczenia sportu i rekreacji (np. basen, odnowa biologiczna, siłownia).

Warunki sprzedaży:

Cena: 8 990 000 zł

Powierzchnia: 8 045 m2

