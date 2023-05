To z pewnością jedna z najbardziej malowniczych miejscowości w Polsce i to przez wszystkie sezony. To tu ściągają turyści z Polski i z zagranicy. Nic dziwnego, że mało które miasto może konkurować z Zakopanem pod względem potencjału inwestycyjnego.

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul. Chyców Potok Na sprzedaż nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Chyców Potok w Zakopanem, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 150/2, 1556/2, 1556/3, i 1556/4 obręb 6 o łącznej powierzchni 0,0348 ha. Zgodnie z zapisami „MPZP Szymony - Ustup” działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczonych symbolem 10.M/U. Termin i miejsce przetargu: 14.07.2023r., godz. 12:00, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1. Warunki sprzedaży:

Cena: 1 000 000 zł

Powierzchnia: 348 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej przy ul. Podhalańskiej Na zbycie nieruchomości gruntowe, położone w rejonie ul. Podhalańskiej w Zakopanem, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 187/6 i 188/2 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0190 ha, stanowiące własność Gminy Miasto Zakopane. Działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oznaczonych symbolem MN/MP-14. Termin i miejsce przetargu: 02.06.2023 r., godz. 09:00, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1. Warunki sprzedaży:

Cena: 159 000 zł

Powierzchnia: 190 m2 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej przy ul. Podhalańskiej Na sprzedaż nieruchomości gruntowe, położone przy ul. Podhalańskiej w Zakopanem, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 177/4 i 187/7 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0602 ha, stanowiące własność Gminy Miasto Zakopane. Działki ewidencyjne położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oznaczonych symbolem MN/MP-14. Termin i miejsce przetargu: 14.07.2023 r., godz. 09:30, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, sala nr 1, /parter/ Warunki sprzedaży:

Cena: 589 000 zł

Powierzchnia: 602 m2 Apartament przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 33 Na zbycie nieruchomość lokalowa, mieszkalna nr 5, znajdująca się w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 33 w Zakopanem wraz z udziałem wynoszącym 4816/104207 w częściach wspólnych budynku i w gruncie, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 162 obręb 153. Lokal położony jest na parterze w ww. budynku, i składa się z następujących pomieszczeń: przedpokój, łazienka, dwa pokoje, kuchnia. Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oznaczonych symbolem MN/MP-8. Termin i miejsce przetargu: 02.06.2023 r., godz. 10:30, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, sala nr 1, /parter/. Warunki sprzedaży:

Cena: 429 000 zł

