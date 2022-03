Nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Warszawie. Sprawdzamy nowe oferty i ceny

Wyjątkowy obiekt do rozbudowy blisko Traktu Królewskiego na sprzedaż

Nieruchomość do rozbudowy z Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Warszawy - blisko Traktu Królewskiego, siedziby Sejmu i Senatu RP oraz licznych ambasad i placówek dyplomatycznych. Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy i obecnie stanowi jednopoziomowy pawilon o funkcji biurowej.

Dla nieruchomości uzyskano decyzję o zmieniającą funkcję na biurowo-handlowo-gastronomiczną oraz umożliwiającą rozbudowę obiektu o kondygnację +1 oraz podpiwniczenie.

Warunki sprzedaży

Powierzchnia użytkowa: 954,70 mkw.

powierzchnia całkowita: 1 252,07 mkw.

Cena: 6 500 000 zł

Basen na Wilanowie na sprzedaż

Obiekt o powierzchni 380 m2, w dzielnicy Wilanów. Pomieszczenia na poziomie parteru zajmują ok. 332 m2, pomieszczenia gospodarcze w poziomie garażu zajmują ok. 45 m2. Możliwość aranżacji na inny cel.

Warunki sprzedaży:

Cena: 4 150 000 zł

Powierzchnia: 380 mkw.

Lokal biurowy na Żoliborzu na sprzedaż

Wykończony i w pełni wyposażony lokal biurowy na warszawskim Żoliborzu. Spełnia funkcje biurowe dla 6-16 osób w zależności od specyfiki pracy. Nadaje się do prowadzenia innej działalności.

Na parterze znajduje się recepcja oraz open space (razem 50 m2), na piętrze open space (50 m2), pokój (25 m2) z możliwością podziału na 2 mniejsze, oraz sala konferencyjna (20 m2).

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 170 mkw.

Cena: 1 830 000 zł

Praga-Północ: lokal biurowy w Centrum Praskim Koneser na wynajem

Oferta wynajmu lokalu biurowego o powierzchni 533 m2 w budynku biurowym, położonym w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, w Centrum Praskim Koneser. Powierzchnia na wynajem to 533 m2 na parterze i antresoli. Wysokość na parterze 3,5 m2, na antresoli w szczycie 4 m. Doskonała lokalizacja projektu zapewnia szybkie połączenie z centrum miasta, zarówno samochodem jak i komunikacją miejską.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 533 mkw.

Czynsz: 16,50 EUR / mkw.

Ochota: gotowiec inwestycyjny na sprzedaż

Na sprzedaż 25 apartamentów o łącznej powierzchni 860 m2 urządzonych jako gotowiec inwestycyjny. Mieszkania wykończone, umeblowane wraz z agd - obecnie wynajmowane. Siewierska 18 to kameralna inwestycja na Starej Ochocie, która oferuje 25 apartamentów o metrażach od 47 do 143 m2, ulokowanych na 7 kondygnacjach. Każdy z apartamentów posiada własną loggie lub taras.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 860 mkw.

Cena: 17 200 000 zł

Śródmieście: lokale biurowe Warsaw Financial Center na wynajem

Warsaw Financial Center to 32-kondygnacyjny wieżowiec, oferujący biura do wynajęcia. Konstrukcja budynku umożliwia dowolną aranżację powierzchni, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb najemcy, a duże przeszklenia umożliwiają świetny dostęp światła dziennego. Warsaw Financial Center jest jednym z najwyższych i najbardziej wyeksponowanych budynków w centrum Warszawy. Do wynajęcia wysokiej klasy moduł biurowy o powierzchni 740 m2.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 74 m2

Czynsz: 15 984 EUR

Mokotów: powierzchnie na wynajem w biurowcu Domaniewska 45

Domaniewska 45 to kameralny biurowiec standardu klasy A zlokalizowany w biznesowej części warszawskiej dzielnicy Mokotów. Do wynajęcia wysokiej klasy moduł biurowy o powierzchni 1080 m2 na 5 piętrze budynku.

Budynek z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej. Dla osób przyjeżdżających prywatnym środkiem transportu dostępny jest 3 poziomowy podziemny parking samochodowy oraz stojaki na rowery.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 1 080 mkw.

Czynsz: 12 960 EUR

Śródmieście: duży lokal handlowo-usługowy w Astoria Premium Offices na wynajem



Lokal handlowo-usługowy o powierzchni 390 m2 w budynku biurowym, oferującym 1400 m2 powierzchni handlowej, położony w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Obiekt oddalony jest od głównego dworca kolejowego w mieście (PKP Warszawa Centralna) o około 5 minut jazdy samochodem.

W zasięgu wzroku znajduje się Pałac Kultury i Nauki, a w bezpośrednim sąsiedztwie są liczne ośrodki kulturalne, naukowe, rozrywkowe i sportowe. Lokal znajduje się na parterze i posiada dużą witrynę.

Warunki najmu:

Powierzchnia: 390 mkw.

Czynsz: 45 736,28 zł

Śródmieście: lokal handlowy na sprzedaż

Lokal handlowy z witrynami i narożnym wejściem z ulicy. Doskonała lokalizacja, skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Hożej. Dwa poziomy. Parter ok. 95 mkw. i piwnica ok 95 mkw. ( łącznie lokal ma 190 mkw). Lokal ma witryny wychodzące zarówno na ul. Poznańską jak i Hożą. Spora otwarta przestrzeń z wydzielonymi dwoma pomieszczeniami. Piwnica podzielona na pokoje, zaplecze socjalne ( wc), i mała część techniczna. Lokal jest wyposażony w wentylacje mechaniczną - urządzenie zlokalizowane jest w piwnicy w części technicznej.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 190 mkw.

Cena: 3 300 000 zł

Mokotów Stegny: lokal pod gastronomię, sklep

Lokal użytkowy ok. 165,63 m2 w parterze budynku apartamentowego na terenie Pod Skocznią, w nowej inwestycji deweloperskiej na Dolnym Mokotowie. Obiekt dobrze skomunikow4any, przystanki autobusowe w odległości ok. 250m, do centrum ok. 7km, Łazienki Królewskie ok. 3km, niedaleko Tor Łyżwiarski

- liczne linie autobusowe w tym autobus do Metro Wilanowska.

Warunki sprzedaży:

Powierzchnia: 165.63 mkw.

Cena: 2 567 265 zł