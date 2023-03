Niezależnie od tego, czy inwestycja ma dotyczyć mieszkaniówki, rewitalizacji kamienicy czy terenu przemysłowego, warto rozważyć możliwości, jakie dają lokalizacje w centrum kraju. Stąd jest blisko do dobrych realizacji.

Toruń: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Na sprzedaż nieruchomość położona na Stawkach w ich wschodniej części, przy ul. Zimowej 67-69. Grunt posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, jest niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty intensywnie roślinnością niską i drzewami. Nieopodal są zlokalizowane osiedla zabudowy jednorodzinnej Rudaka (od strony północnej) oraz powstające Osiedle Cztery Pory Roku (od strony południowo-zachodniej).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” i przeznaczenie dopuszczalne: „usługi w parterach budynków wielorodzinnych, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna”.

Warunki sprzedaży:

Cena: 1 800 000 zł

Powierzchnia: 3250 m2

Kamienica na toruńskiej Starówce

Do sprzedaży bardzo atrakcyjny zespół budynków handlowo-usługowych, w Toruniu przy ulicy Kopernika.

Budynek stanowi niepowtarzalną kamienice w neogotyckim stylu wraz z budynkiem oficyny. W skład nieruchomości wchodzi grunt o powierzchni 329m2 zabudowany zespołem budynków o powierzchni ok 900m2. Brak MPZP.

Obiekt położony jest w atrakcyjnej lokalizacji w sercu toruńskiej Starówki, jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, przyciągającego tysiące turystów każdego roku.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 500 000 zł

Powierzchnia: 900 m2

Działka inwestycyjna 15 km od Bydgoszczy

Na sprzedaż teren inwestycyjny o powierzchni 2,87ha położony w miejscowości Wojnowo w gminie Sicienko w odległości 15 km od Bydgoszczy.

Działka składa się z: 1,67 ha lasu, oraz 1,20 ha terenu inwestycyjnego. Nieruchomość idealna pod hotel, spa czy stacje benzynową, (działka znajduje się na skrzyżowaniu dróg dojazdowych do Wojnowa). Możliwość zabudowy mieszkaniowej.

Warunki sprzedaży:

Cena: 3 500 000 zł

Powierzchnia: 28 700 m2

Kujawsko-pomorskie: Dawny kościół ewangelicki

Oferta sprzedaży poewangelickiego kościoła zlokalizowanego w miejscowości Śliwice, nieopodal Tucholi w województwie kujawsko-pomorskim.

Obiekt wzniesiony został pod koniec XIX w, na działce o powierzchni 1014 m2.

Budynek posiada dostęp do wszystkich mediów. Aktualnie obiekt nie jest ogrzewany, nie posiada podpiwniczenia, i znajduje się w ewidencji zabytków.

Desakralizacja budynku pozwala zmienić przeznaczenie budowli i aranżację byłej świątyni na przykład na bibliotekę, prywatny dom czy galerię sztuki.

Warunki sprzedaży:

Cena: 369 000 zł

Powierzchnia: 270 m2

Działki przy Motoarenie w Toruniu

Tereny przy Szosie Bydgoskiej na sprzedaż. Działki są świetnie zlokalizowane, znajdują się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 80. Grunty są niezabudowane, niezagospodarowane, częściowo porośnięte drzewami i krzewami.

Na terenie działek znajdują się betonowe słupy oświetleniowe, mogą też znajdować się pozostałości obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej. Ponadto przebiegają sieci: ciepłownicza, kanalizacyjna i energetyczna oraz przyłącze energetyczne służące dawniej zasilaniu słupów oświetleniowych.

Droga dojazdowa do nieruchomości jest nieurządzona. Dojazd odbywać się będzie od strony Szosy Bydgoskiej. Tereny położone są w otoczeniu lotniska i z tego powodu obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych. Nieruchomości przeznaczone są pod usługi, dopuszczalne są też obiekty usługowo-produkcyjne.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 100 000 zł

Powierzchnia: 6 300 m2

Kujawsko-pomorskie: Biurowiec przy głównej ulicy miejscowości

Do sprzedaży nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w miejscowości Żnin, w woj. kujawsko-pomorskim. Na nieruchomość składa się budynek biurowo-techniczny o pow. uż. 1.605,60 m2 - 3 kondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii mieszanej z dachem płaskim krytym papą. Budynek garażowy parterowy niepodpiwniczony o pow. uż. 17,30 m2 konstrukcji stalowej, ściany i dach z blachy stalowej falistej. Dodatkowo na działce znajduje się garaż blaszany posadowiony przez najemcę gruntu.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 000 000 zł

Powierzchnia: 1 623 m2

Toruń: Tereny inwestycyjne na lewobrzeżu

Na sprzedaż tereny pod usługi, produkcję i magazyny. Grunty o pow. blisko 5,5 ha położone są w lewobrzeżnej części Torunia, w pobliżu autostrady A1 i węzła drogi ekspresowej S10, w rejonie ulic Andersa i Poznańskiej.

Dwie atrakcyjne działki inwestycyjne zlokalizowane są w rejonie ul. Poznańskiej. Tereny są dobrze skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10. Nieruchomości są przeznaczone pod usługi, produkcję, składy lub magazyny. Łączna powierzchnia działek to 1,27 ha.

Kolejne trzy działki inwestycyjne, które trafiły do sprzedaży to także tereny pod obiekty usługowo–produkcyjne, składy i magazyny. Ich łączna powierzchnia to ponad 4,2 ha. Tereny znajdują się w obrębie ul. Andersa w południowo – zachodniej części miasta. Są doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10. Teren jest aktualnie niezabudowany, dojazd zaplanowano z projektowanych dróg publicznych Józefa Nowaka i Karola Stamirowskiego oraz po gruntach docelowo przeznaczonych pod drogi wewnętrzne.

Warunki sprzedaży:

Cena: Do ustalenia

Powierzchnia: 55 000 m2

Zespół pałacowo parkowy z XIX w. w Borach Tucholskich

Na sprzedaż Zespół pałacowo parkowy z XIX w., położony w Borach Tucholskich, w województwie kujawsko-pomorskim.

Dobrze utrzymana nieruchomość z 1860 roku, cały czas funkcjonuje jako miejsce konferencyjno - noclegowe. Wnętrza nawiązują do stylu późnego klasycyzmu. Piętro podzielone jest na wiele bardzo przestronnych sypialni wraz z obszernymi łazienkami. Parter to duża sala bankietowa plus pokoje przejściowe tworzące przestrzeń, która pomieścić nawet kilkaset osób. Niezagospodarowane poddasze bez przeszkód można zaadoptować na pokoje hotelowe.

Budynek mieszkalno-gospodarczy, dwulokalowy o powierzchni zabudowy 319 m kw. z pomieszczeniami gospodarczymi i garażem, będący dawniej budynkiem dla służby. Budynek gospodarczy do przechowywania zbiorów, o powierzchni zabudowy 625 m kw. z 1860 roku wybudowany w technologii tradycyjnej z czerwonej cegły zachowany w bardzo dobrym stanie.

Pałac stanowi idealne miejsce dla hotelu, sanatorium, spa, ośrodka, ekskluzywnej rezydencji.

Warunki sprzedaży:

Cena: 2 900 000 zł

Powierzchnia: 690.25 m2

Stacja paliw w dzierżawę w Toruniu

Nieruchomość zabudowana obiektami i urządzeniami stacji paliw, na którą odbędzie się przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat. Zlokalizowana jest przy ul. Lelewela 9A w Toruniu. Działka stanowi własność Skarbu Państwa.

Cały teren ma powierzchnię 974 m2. Na nieruchomości znajdują się budynki wzniesione przez wcześniejszego dzierżawcę: parterowy murowany budynek stacji paliw o pow. zabudowy 75 m2, wiata o metalowej konstrukcji na słupach żelbetowych, dwa dystrybutory paliw, zbiorniki podziemne paliwa o pojemności 50 m3 i 20 m3. Oba dwukomorowe z przeznaczeniem na PB95 /ON, rury pomiarowe i układ oddechowy zbiorników, studzienka spustowa paliw.

Czynsz wywoławczy ustalony podczas poprzedniego przetargu wynosił 58 440 zł netto kwartalnie. Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT 23%. Umowa dzierżawy zostanie zawarta do dnia 24 stycznia 2038.

Warunki dzierżawy:

Czynsz: 58 440 zł

Powierzchnia: 974 m2

Toruń: Teren pod budownictwo mieszkaniowe na nowym osiedlu Jar

Na sprzedaż teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na nowym osiedlu Jar przy ul. Heweliusza/Halleya w Toruniu.

Nieruchomość ma powierzchnię 1,85 ha. Działka jest położona w północnej części osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, posiada kształt zbliżony do prostokąta o płaskiej topografii. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Jana Heweliusza, Edmunda Halleya i Jana Keplera, aktualnie nieurządzonych.

Działka nie jest też uzbrojona w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do realizacji inwestycji. Aktualnie trwają prace związane z budową sieci wod-kan., elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej.

Warunki sprzedaży:

Cena: Do ustalenia

Powierzchnia: 18 516 m2

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl