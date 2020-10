Nowa inwestycja w Pomorskiej SSE

Nowy zakład w Grudziądzu, tak jak dotychczasowe fabryki spółki, będzie posiadać specjalne laboratorium kontrolujące jakość całego cyklu produkcji styropianu.

- Systematycznie zwiększamy sprzedaż swoich styropianów oraz kompletnego systemu ociepleń. Cieszymy się, że będziemy dalej się rozwijać oraz zwiększać swój potencjał produkcyjny w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Grudziądzu. Planujemy wdrożenie najnowocześniejszych technologii oraz chcemy rozwijać prace nad nowymi produktami do izolacji termicznej w budownictwie – powiedział Dariusz Stachura, prezes Termo Organiki.

- Wydana decyzja o wsparciu to spełniona przez nas obietnica złożona podczas otwarcia ulicy Polskiej Strefy Inwestycji w Grudziądzu. Cieszymy się, że nasze działania w tak krótkim czasie przekładają się na pozyskanie nowych inwestorów. Zadaniem Polskiej Strefy Inwestycji jest wsparcie przedsiębiorczości, taka pomoc wpływa na realizację planów rozwoju, dzięki którym nasza gospodarka nie zwalnia. Nie mam wątpliwości, że nowa fabryka zwiększy potencjał miasta Grudziądz oraz całego regionu – powiedział Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej.

- To dla nas bardzo dobra informacja, bowiem to kolejny inwestor, który w ostatnim czasie pojawił się w Grudziądzu. Nowa fabryka to przede wszystkim nowe miejsca pracy, ale również szansa dla lokalnych firm, które będą mogły współpracować z Termo Organiką. Jest to niezwykle istotne, szczególnie w czasie pandemii, która odbija się także na lokalnej gospodarce - powiedział Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.