Nowa kamienica obok Zamku Krzyżackiego Malbork szuka nabywcy

Dodano: 10 maj 2022 10:20

Do portalu Propertystock.pl trafiła na sprzedaż nowa kamienica w Malborku, obok Zamku Malborskiego, gotowa do zamieszkania lub otworzenia dochodowego biznesu. Cena to 3 mln zł.