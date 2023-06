Spółka biurowa Skanska oddała do dyspozycji mieszkańców Wrocławia zrewitalizowany skwer i przestrzeń rekreacyjną przy skrzyżowaniu ulicy Szczęśliwej i Powstańców Śląskich.

Obok Centrum Południe powstały ogrody deszczowe, uzupełnione roślinnością i małą architekturą.

To zwieńczenie konsultacji społecznych i warsztatów, które Skanska realizowała z Fundacją Dom Pokoju.

W spotkaniach brali też udział mieszkańcy, rada osiedla, urzędnicy oraz miejscy aktywiści.

Historia rewitalizacji tego fragmentu Wrocławia rozpoczyna się od dyskusji zainicjowanej przez spółkę biurową Skanska, która do współpracy zaprosiła Fundację Dom Pokoju. W rozmowach na temat zagospodarowania terenu wziął też udział Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej, a także mieszkańcy i aktywiści. Efektem serii spotkań był projekt rewitalizacji przygotowany przez szwedzkiego dewelopera. Dziś skwer przy Szczęśliwej jest już gotowy. Mogą z niego korzystać nie tylko pracownicy biur, ale również wszyscy mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska.

- Rozpoczęcie inwestycji poprzedził cykl spotkań, warsztatów i spacerów badawczych z mieszkańcami oraz zajęcia w pobliskich szkołach. Najważniejsze potrzeby, które wtedy wybrzmiały to przestrzenie zielone, rekreacyjne i zachowanie pieszych przejść od ulicy Zielińskiego do Powstańców Śląskich. Mieszkańcom marzył się park kieszonkowy, a dzieciom z okolicznych szkół fontanna i boisko - mówi Maja Zabokrzycka z Fundacji Dom Pokoju. - W drugiej części procesu skupiliśmy się nad tym, w jaki sposób zagospodarować teren od strony ulicy Szczęśliwej. W gronie aktywistów, urzędników i użytkowników tego terenu zastanawialiśmy się, jak go ożywić. Priorytetami było stworzenie zacienionych przestrzeni przez sadzenie jak największych drzew i zagospodarowanie wody opadowej. Padł też pomysł miejskich sadów, dlatego wśród wybranych gatunków znalazły się także czereśnia ptasia.

Na placu powstały ogrody deszczowe, które mają pozytywny wpływ na mikroklimat. Oczyszczają i nawilżają one powietrze, a także zwiększają retencję wody. Podczas gwałtownych opadów deszczu, są w stanie wchłonąć jej o 30-40% więcej, niż trawnik. Takie ogrody ograniczają również ilość wód opadowych spływających do kanalizacji. Dzięki odpowiednio dobranej warstwie piasku i żwiru, poprawia się czystość wód podziemnych i powierzchniowych. Ogrody deszczowe są również łatwe w pielęgnacji. W niecce ogrodów posadzono rośliny hydrofitowe, czyli takie, które dobrze znoszą zarówno przesuszanie, jak i okresowe zalewanie. Mają one zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń z pobieranej wody.

