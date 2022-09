Firma ILC Dover, amerykański producent rozwiązań dla branży biofarmaceutycznej, do 2025 roku zainwestuje ponad 12 mln dolarów na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

ILC Dover to jeden ze światowych liderów w tworzeniu rozwiązań dla branży biofarmaceutycznej.

W ramach projektu, w Gliwicach powstanie nowoczesny zakład produkcyjny, które stworzą łącznie aż 100 nowych miejsc pracy w regionie.

To już 40 decyzja o wsparciu dla przedsiębiorstw wydana w tym roku przez Katowicką SSE.

Gliwicki zakład ma produkować zaawansowane technologicznie, jednorazowe opakowania i materiały izolujące do przechowywania oraz transferu proszków i płynów farmaceutycznych. Jak wskazują przedstawiciele amerykańskiej spółki, inwestycja w Polsce związana jest z koniecznością zapewnienia nowych mocy produkcyjnych i lepszego dotarcia do klientów w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Nowy obiekt w Gliwicach ma zostać uruchomiony na początku 2023 roku, a pracę w nim znajdzie ponad 100 osób. Dołączą one do ponad 2000 pracowników spółki, pracujących w zakładach m.in. w USA, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Irlandii Północnej.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani rozszerzeniem naszej globalnej obecności w Polsce dzięki nowemu zakładowi produkcyjnemu, który będzie w stanie lepiej obsługiwać rosnącą bazę naszych klientów w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku – powiedział Corey Walker, dyrektor generalny ILC Dover.

Dostarczanie krytycznych rozwiązań wiodącym światowym klientom w dziedzinie nauk przyrodniczych pozostaje najwyższym priorytetem, dlatego nasze strategiczne inwestycje koncentrują się na sposobach poprawy i optymalizacji ich procesów wytwórczych – dodaje Corey Walker.

Strefa nie tylko dla dużych - sektor MŚP nie zwalnia w KSSE

Decyzja o wsparciu dla ILC Dover to 40 pozwolenie na inwestycję wydane w tym roku przez KSSE na jej terenach. Dzięki niej firmy uzyskują zwolnienie z podatku CIT i PIT do nawet 50 procent na okres 12 lub 15 lat (w ramach działającej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji).

W połowie września 2022 r. Decyzję o wsparciu KSSE otrzymała kolejna firma z sektora MŚP – JM Stale. W Dąbrowie Górniczej wybuduje ona nowy zakład o łącznej wartości 8,3 mln zł, w którym produkować będzie prefabrykaty zbrojeniowe dla budownictwa. Do głównych odbiorców JM Stale należą firmy budowlane realizujące projekty z zakresu inwestycji mieszkaniowych czy inżynierii lądowej (m.in. budowa mostów).

- W trakcie rozwoju firmy pojawiła się wizja stworzenia zakładu produkcyjnego. Wynajęto halę, zakupiono specjalistyczne maszyny, które precyzyjnie gną i tną pręty żebrowane przygotowując element do wykorzystania na budowie – domów, hal, mostów, dróg, farm wiatrowych itp. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zbrojenie budowlane. Z uwagi na problemy z dostępnością odpowiednich hal pod coraz większą produkcję, powzięto decyzję o zakupie gruntów i wybudowaniu własnego zakładu produkcyjnego. Grunt zakupiliśmy w KSSE w Dąbrowie Górniczej – Kazdębie wraz z pozyskaniem pomocy publicznej. Teraz czekamy na wydanie pozwolenia na budowę i ruszamy dalej z inwestycją – informuje Jacek Rejzerewicz, prezes JM Stale.

ILC Dover to kolejna globalna firma, która wybrała KSSE jako miejsce na swój nowy projekt. Cieszymy się z tego tym bardziej, iż jest to inwestycja w tak istotnej gałęzi gospodarki, jaką jest biofarmaceutyka. Ten projekt da nie tylko zatrudnienie mieszkańcom naszego regionu, ale też wzmocni naszą ofertę dla podobnych przedsiębiorstw z tej branży - mówi mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

- Oprócz korzystnych warunków podatkowych, mamy dla nich wciąż dostępne atrakcyjne tereny, odpowiednio przygotowaną infrastrukturę oraz zaplecze wyjątkowych zasobów ludzkich. Te korzyści sprawiają, że nie tylko duże firmy, jak ILC Dover, ale także branża MŚP – przeważająca od niedawna wśród naszych inwestorów – lokują u nas swoje nowe projekty, czego przykładem jest firma JM Stale. Mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszej części świata, biznes w przypadku KSSE nie zwalnia i to napawa nas dużym optymizmem, jeśli chodzi o kolejne inwestycje w tym roku. Oby tak dalej! – dodaje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

