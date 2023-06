Kolejna transakcja na warszawskim Bemowie przy udziale Greenfields. Na świeżo zakupione działce przy ulicy Powstańców Śląskich na warszawskim Bemowie powstaną nowe mieszkania.

Firma Greenfields doradzała jednemu ze swoich wieloletnich klientów w sfinalizowanej właśnie transakcji zakupu gruntu.

Działka zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców Śląskich na warszawskim Bemowie.

Na działce o powierzchni ponad 2,6 tys. mkw. powstanie inwestycja mieszkaniowa, w której przewidziano ok. 100 lokali.

– Sektor deweloperski odżył po trudnym 2022 roku. Widać na nim zdecydowane ożywienie, co przekłada się również na rynek gruntów. Cieszy nas fakt, że jako wiodący doradca na rynku nieruchomości mogliśmy raz jeszcze wesprzeć naszego partnera biznesowego w procesie transakcji – mówi Michał Różycki, Dyrektor Działu Nieruchomości Gruntowych w Greenfields.

Mieszkania i usługi

Działka, której dotyczyła transakcja wspierana przez Greenfields, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje on na tym terenie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Na sprzedanej działce powstanie budynek, w którym znajdzie się ok. 100 mieszkań. Dodatkowo w parterze budynku powstaną punkty usługowe.

Bemowo kusi deweloperów

– To kolejna udana transakcja, którą wspólnie z naszym klientem zrealizowaliśmy w dzielnicy Bemowo. Pokazuje to niesłabnące zainteresowanie inwestorów tą częścią Warszawy, która wciąż się rozrasta, przyjmując kolejnych mieszkańców. Niewątpliwym atutem tego miejsca są nowe stacje metra, dzięki któremu Bemowo zyskało sprawny i szybki dojazd do innych dzielnic stolicy – dodaje Michał Różycki.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl